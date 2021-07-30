Перед ЛГБТ-акцией под Офисом президента произошли столкновения (обновлено)

За несколько часов до мероприятия на его место хотели попасть члены радикальных организаций.

В Киеве под зданием Офиса президента перед ЛГБТ-акцией "Рейвах Прайда" произошли столкновения. За несколько часов до объявленного начала акции пришли представители праворадикальных организаций, в частности "Традиция и порядок" и "Братство".

Они пытались попасть непосредственно к месту мероприятия, однако полиция их не пропускала, из-за чего начались столкновения. По словам корреспондента LB.ua, правоохранители применяли слезоточивый газ.

Полиция предложила консервативным активистам отойти к Дому химер, дальше от места запланированного мероприятия.

Фото: скриншот

По состоянию на 15:55 ситуация спокойная.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На странице акции в Facebook сообщалось, что участники требуют, в частности, законодательных изменений в части борьбы с проявлениями дискриминации, расследование нападений на ЛГБТ+, феминистские события, активисток и организации, а также создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине.

Правоохранители Киева также сообщали, что в ОПУ обнаружили подозрительную сумку, но сообщений о минировании не поступало, пишет "РБК-Україна".

Обновлено. Столкновения между участниками акции и правоохранителями продолжились.

Напомним, что в Грузии несколько недель назад произошли столкновения во время акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Один человек умер - это оператор, который пострадал во время нападения радикалов.