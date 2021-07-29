Некоторые депутаты "Голоса" заявили о выходе из партии

Ряд депутатов "Голоса" приняли решение выйти из партии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Александра Устинова. По ее словам, часть партийцев также отказалась участвовать в сегодняшнем съезде.

Устинова отметила, что 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде.

"Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по принципу лояльности к руководству", - заявила она.

В то же время глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии LB.ua сказал, что, по его данным, из партии выходят только три народных депутата - Александра Устинова, Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин.

"Мы благодарны коллегам за совместную работу и с уважением относимся к их решению выйти из партии, потому что действительно последние события показывают, что совместная работа по строительству партии невозможна. При этом мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет. И уверены, что они понимают, что, как депутаты, избранные от партии "Голос", должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы", - заявил он.

Накануне съезда 29 июля стало известно, что формат будет закрытым для прессы. В комментарии LB нардеп фракции Ярослав Юрчишин заявил, что применили ограниченный доступ на съезд даже для членов партии. А именно: "один человек от партийной ячейки, которую избрали на партийной конференции. Да еще по два человека, которых утвердило руководство партии лично, но без права голоса на съезде. По сути, будет голосовать только один делегат от каждой ячейки".

В то же время он признал, что такой принцип "селекции" делегатов не противоречит уставу "Голоса".

Напомним, что в июне десять депутатов Верховной Рады от "Голоса" заявили о расколе фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции.

В июле Нардеп от фракции "Голос" в парламенте Александра Устинова заявила о смене руководителя фракции с Ярослава Железняка на Романа Костенко (в качестве и.о.). Впрочем, сам Железняк отрицает, что такое решение было принято в соответствии с требованиями устава.

Впоследствии Регламентный комитет Рады разъяснил ситуацию с заявлениями об увольнении Железняка с позиции главы фракции "Голос". По словам источников в комитете, смена главы фракции "Голос" не состоялась из-за недостаточного количества голосов и нарушения процедуры.