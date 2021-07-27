Интерпретация истории Путиным о том, что украинцы - это руSSкие, не опирается на правду, - МИД Польши

Попытки РоSSии исказить историю, в том числе с помощью пропагандистской статьи Владимира Путина об "историческом единстве русских и украинцев", обречены на поражение, поскольку они не опираются на правду.

Об этом заявил в интервью "Польскому радио" заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач.

"... Советская школа пыталась демонстрировать отличие народов Восточной Европы от культуры Западной Европы и устанавливать предпочтение русской культуры. Я не буду вспоминать об идее панславизма, которая даже сегодня еще где-то пробивается в московском мышлении ... Конечно, до сих пор продолжается также «спор памяти» между нашими народами Центральной и Восточной Европы и Россией . Эта борьба за власть над умами и сердцами будет продолжаться, примером чего послужила немедленная реакция Владимира Путина, который в своей статье сразу после подписания декларации (Польши, Литвы и Украины, - ред. ) стремился показать, что украинцы на самом деле - русские или малороссы, как хотят представить это сегодняшние идеологи Москвы. Так что спор будет продолжаться, но мне кажется, что историю невозможно исказить полностью, нельзя изменить никакими попытками фальшивой интерпретации, которые пытается предпринимать Москва. Такие попытки обречены на поражение, поскольку не опираются на правду", - сказал Пшидач.

Он напомнил, что министры иностранных дел Польши , Литвы и Украины в июле подписали в Вильнюсе декларацию, которая "прямо обращается к наследию Речи Посполитой". Польский министр иностранных дел Збигнев Рау вместе с министрами иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подписали также "Дорожную карту" Люблинского треугольника.

"Тем самым они подтвердили, что общее европейское историческое наследие скрепляет эти три народа в объединенной Европе и укрепляет чувство взаимосвязи и солидарности", - отметил Пшидач.

"Это очень большой шаг, если говорить о политике в регионе. Я считаю, что вопросы, касающиеся традиции Люблинской унии, общего государства наконец созрели до такого момента, что наши партнеры Литва и Украина готовы к тому, чтобы признать общую историю ... идея такова, что Польша и Литва как полноправные члены ЕС и НАТО объединяются с украинским государством, которое хочет быть в этих структурах, которое много сделало на этом пути и представляет собой важнейший элемент Восточного партнерства, и используют исторические рамки, чтобы показать, как много у них общих интересов - политических, экономических, общественных. Мне кажется, что это очень хорошая, даже гениальная конструкция. Мне она очень нравится. И если это будет учтено в политике правительств в широком масштабе, то я не буду экономить слова поддержки. Но, повторю, уже сейчас сделан хороший шаг, который показывает, что элиты этих трех государств созрели к определенному изменению", - добавил польский дипломат.

Напомним, в июле была обнародована статья Путина "О историческом единстве русских и украинцев", которую он обещал во время прямой линии. В ней он вспоминает историю Советского Союза и его распада. В частности, он пишет, что в СССР границы между республиками имели условный характер, но в 1991 году все эти территории и люди, которые там жили, - оказались за рубежом. Статью Путина включили в качестве одной из обязательных тем для занятий с роSSийскими военнослужащими по военно-политической подготовке.