Пощастило, що потрапили в полон: ЗСУ захопили 11 окупантів і дізналися правду про керівництво армії рф

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Українські сили взяли в поел більше десятка окупантів і зайняли їхні позиції на Херсонському напрямку.

Українські морпіхи провели успішну опарацію на Херсонському напрямку, взяли в полон 11 окупантів і зайняли їхні позиції. Росіяни, які потрапили в полон, повідали українським захисникам чимало цікавого. Про це розповіли на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти у Facebook.

"Днями в ході успішної наступальної операції на Херсонському напрямку морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського у співпраці з 35-ю окремою бригадою морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського взяли 11 полонених. позиціях морські піхотинці вже міцно тримають фронт та впевнено проводять демілітаризацію окупантів", – йдеться у повідомленні.

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Під час допитів полонених українські військові дізналися, що в армії окунтів дуже погана ситуація з морально-психологічним станом особового складу. Примусово мобілізовані жителі ОРДЛО, яких просто витягували з роботи та кидали у бій, відмовляються воювати вже цілими ротами чи батальйонами. Командири цього рівня просто збігають із позицій, не бажаючи гинути через амбіції Кремля.

"За попередньою інформацією, керівний склад рашистів рівня батальйон-рота відмовляється вести бойові дії та залишає свої позиції. Більшість полонених – мобілізовані з ОРДЛО, яких примусово забирали з місць роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю", – розповіли у 36-й ОБМП.

Морпіхи також розповіли, що всім бранцям було надано першу медичну допомогу. Їх передали компетентним органам подальшої роботи. Цим окупантам, переконані морпіхи, дуже пощастило, що вони потрапили в полон, адже альтернативою для них була безглузда смерть від української зброї.


Галина Струс, politeka.net





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