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2022-07-02
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Репресивна психіатрія, що була знаряддям боротьби з інакодумством в СРСР, залишається такою і в РФ, де можуть вкотити 15 років за пост у соцеті або направити на лікування, інформує
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Журналістку порталу RusNews Марію Пономаренко, заарештовану наприкінці квітня у справі про "фейки" про війну, яку розв'язала Росія в Україні, перевели із СІЗО Барнаула до Алтайської крайової клінічної психіатричної лікарні. Про це у суботу, 2 липня, повідомляється в
Юлія Мельничук, ZN.ua