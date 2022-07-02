Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні

Репресивна психіатрія, що була знаряддям боротьби з інакодумством в СРСР, залишається такою і в РФ, де можуть вкотити 15 років за пост у соцеті або направити на лікування, інформує ZN.ua.

Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
© fotokanal.com

Журналістку порталу RusNews Марію Пономаренко, заарештовану наприкінці квітня у справі про "фейки" про війну, яку розв'язала Росія в Україні, перевели із СІЗО Барнаула до Алтайської крайової клінічної психіатричної лікарні. Про це у суботу, 2 липня, повідомляється в Telegram-каналі видання RusNews.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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