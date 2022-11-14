"Світ має знати правду": омбудсмен закликав повернути акредитацію журналістам, що знімали в Херсоні

Дмитро Лубінець вважає, що рішення Міноборони є неприйнятним, зважаючи на сьогоднішні умови, інформує ZN.ua.

© Facebook/Дмитро Лубінець

Міністерство оборони України в неділю, 13 листопада, вирішило позбавити акредитації низку представників ЗМІ, які висвітлювали події в місті Херсон після його звільнення від російських окупантів, через порушення правил роботи в зоні бойових дій. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міністра оборони України з проханням переглянути це рішення та пояснив, чому воно є неприйнятними, у Telegram.

Лубінець зазначив, що в умовах війни доступ медіа повинен контролюватися, оскільки це міжнародний стандарт. За його словами, саме для цього в Генеральному штабі Збройних сил України створили Центральне управління цивільно-військового співробітництва.

Водночас, на думку омбудсмена, комунікація з міжнародними ЗМІ залишається недостатньою. Тоді як вони мають надавати світові інформацію з місця подій, щоб жителі держав-партнерів бачиди задля чого передається зброя та створюються гуманітарні програми для України, які фінансують з податків.

"Жителі Херсону з прапорами на плечах співають гімн України в сюжеті CNN. Хіба це не прекрасно? Люди з інших країн побачили правду – що херсонцям не потрібен ніякий "руський мір", а вони є українцями і чекали на ЗСУ", – додав Лубінець.

Омбудсмен переконаний, що скасування дозволів на діяльність журналістів за таких умов є неприйнятним. Через це він звернувся до Резнікова із закликом переглянути відповідне рішення, а також підходи до цивільно-військового співробітництва з журналістами.

"Світ повинен знати правду про злочини Російської Федерації! А журналісти повинні мати можливість цю правду розповсюджувати!" – наголосив уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, що днем раніше в Міноборони заявили про ігнорування деякими медійниками існуючих заборон і застережень під час війни. За даними відомства, деякі представники ЗМІ висвітлювали події з Херсона до завершення стабілізаційних заходів, не погодивши це з відповідними командирами і службами зв’язків з громадськістю військових частин.

Як зазначили в міністерстві, це грубо порушує наказ головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного й інших розпоряджень військового командування. Тому згаданій категорії журналістів скасували дозволи на роботу й визнали їхні прескарти нечинними.


Максим Царук, ZN.ua





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