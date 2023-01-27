Катування майданівців: Верховний суд скасував виправдувальний вирок ексберкутівцю Хандрикіну

Верховний суд України скасував ухвалу Київського апеляційного суду, якою виправдали харківського беркутівця Андрія Хандрикіна, звинуваченого в побитті та катуванні активістів «Євромайдану». Про це у Facebook повідомив адвокат Павло Дикань.

«Справа повертається на новий розгляд до апеляції. Робота продовжується. Це дуже важливе рішення, яке дає надію на справедливе покарання», – написав адвокат.

Хандрикіна обвинувачують у жорстокому побитті і катуваннї майданівців Михайла Нискогуза та Владислава Цілицького на колонаді стадіону «Динамо» в Києві 21 січня 2014 року. «Беркутівці» побили хлопців і скинули з колонади, а неповнолітнього на той час Низькогуза роздягли його і вдарили ножем у стегно. Температура повітря в той день була -12° C.

Хандрикін – єдиний з трьох обвинувачених, який опинився на лаві підсудних. Інші двоє – Артем Войлоков і Владислав Мастега – втекли в Росію в квітні 2017 року, незабаром після того, як їх звільнили з СІЗО і відправили під домашній арешт. Епізоди за їхньою участю виділили в окреме провадження.

Станом на 2019 рік Хандрикін обіймав посаду поліцейського в батальйоні конвойної служби Харківської області. А його адвокат Валентин Рибін цікавий тим, що «спеціалізується» на захисті «беркутівців», бойовиків терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР» та підозрюваних в роботі на російські спецслужби. На суд він демонстративно приходив у масці з логотипом розформованого підрозділу міліції «Беркут».