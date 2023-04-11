Нетаньяху скасував рішення про звільнення міністра оборони Ізраїлю

Прем'єр-міністр заявив, що залишив суперечки позаду.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що скасував рішення про звільнення міністра оборони Йоава Галланта, повідомляє 13 канал. Причиною такого рішення він назвав загострення кризи безпеки в Ізраїлі, інформує ZN.ua .

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«Я вирішив залишити наші розбіжності позаду. Галлант залишається на своїй посаді, і ми будемо продовжувати працювати разом заради безпеки громадян Ізраїлю», — сказав він.

Міністр привітав крок Нетаньяху, опублікувавши в соціальних мережах спільну світлину з прем’єр-міністром і повідомленням: «Ми продовжуємо разом на повну силу заради Ізраїлю».

Галлант, член правої партії Нетаньяху Лікуд, заявляв, що суперечлива судова реформа становить загрозу безпеці Ізраїлю, і закликав до діалогу.

Оголошення рішення про його звільнення викликало протести в Тель-Авіві та інших містах. В Ізраїлі також відбуваються численні демонстрації проти судової реформи Нетаньяху, яка, на думку критиків, дасть уряду та парламенту занадто багато влади над судовою системою.

Однак Галлант так і не отримав офіційного наказу про звільнення, залишившись на посаді на тлі викликаного рейдами ізраїльської поліції в єрусалимській мечеті Аль-Акса сплеску насильства,.

Минулого тижня жителі країни постраждали від ракетного обстрілу з боку Гази, Лівану та Сирії, стрілянини на узбіччі дороги, внаслідок якої загинули три британсько-ізраїльські жінки на Західному березі, та тарану автомобіля в Тель-Авіві, в результаті якого загинули італійський турист і були поранені ще семеро людей.

Криза безпеки ще більше похитнула популярність Нетаньяху. Проведене в неділю опитування показало, що лише 27% респондентів «покладаються на уряд, щоб впоратися з хвилею терору».

У своєму телевізійному зверненні Нетаньяху спробував розвіяти сумніви щодо свого лідерства, заявивши, що ізраїльські військово-повітряні сили завдали сильного удару у відповідь і що війська «зведуть рахунки з усіма терористами».

«Я працюю рішуче та відповідально. Ми відіб'ємо небезпеки і переможемо наших ворогів», — сказав він.

Втім, згідно з опитуванням, лише п'ята частина ізраїльської громадськості схвалила виступ прем'єра.

Проведене авторитетним соціологом Камілем Фуксом для 13-го каналу, показало: якби вибори відбулися найближчої неділі, то коаліція на чолі з партією Лікуд сьогодні була б переможена партіями, які були при владі до виборів у листопаді минулого року, з перевагою 64 проти 46 та із десятьма переважно арабськими законодавцями, які не увійшли б до жодного з таборів.

Опитування показало сплеск популярності колишнього міністра оборони Бенні Ганца та його правоцентристської партії «Національна єдність», яка потенційно може отримати 29 місць. Центристська партія «Єш Атід», яка зараз очолює опозицію, отримала би 21 місце, а партія Нетаньяху «Лікуд», згідно з опитуванням, скоротила би свою присутність із 32 до 20 місць.