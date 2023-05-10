Залужний скасував поїздку на засідання Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті

Не зможе він долучитись навіть по відеозв’язку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не поїхав на засідання Військового комітету НАТО у середу, 10 травня, в Брюсселі, через складну ситуацію на полі бою в Україні, заявив під час відкриття зустрічі голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє « Укрінформ », інформує ZN.ua .

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Згідно з планом засідання Військового комітету НАТО, одна із сесій присвячена саме обговоренню війни в Україні. Очікується, що участь в засіданні братимуть українські військові.

«Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника … про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить», - заявив адмірал Бауер.

Натомість інформацію від імені України представить військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан.

Військовий комітет НАТО є найвищим органом військового управління Альянсу, який визначає потреби оборони та розвитку збройних сил для забезпечення колективної оборони союзників, на виконання політичних рішень лідерів країн НАТО. На засіданні сьогодні вперше як член бере участь Фінляндія, а також представлена Швеція.

Відкриваючи засідання адмірал Бауер заявив, що Альянс входить в нову еру колективної оборони.

«Ми колективно обороняємо не лише фізичну безпеку мільярда наших людей та 31 держави, але також демократичні цінності, які ми всі шануємо. Той факт, що ми здатні до співробітництва, за настільки великої кількості збройних сил, настільки різних спроможностей та культур, є дійсно унікальним у світі», - зауважив керівник Військового комітету НАТО.