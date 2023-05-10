Залужний скасував поїздку на засідання Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті

Не зможе він долучитись навіть по відеозв’язку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не поїхав на засідання Військового комітету НАТО у середу, 10 травня, в Брюсселі, через складну ситуацію на полі бою в Україні, заявив під час відкриття зустрічі голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє «Укрінформ», інформує ZN.ua.

Залужний скасував поїздку на засідання Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті
© Соцмережі

Згідно з планом засідання Військового комітету НАТО, одна із сесій присвячена саме обговоренню війни в Україні. Очікується, що участь в засіданні братимуть українські військові.

«Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника … про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить», - заявив адмірал Бауер.

Натомість інформацію від імені України представить військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан.

Військовий комітет НАТО є найвищим органом військового управління Альянсу, який визначає потреби оборони та розвитку збройних сил для забезпечення колективної оборони союзників, на виконання політичних рішень лідерів країн НАТО. На засіданні сьогодні вперше як член бере участь Фінляндія, а також представлена Швеція.

Відкриваючи засідання адмірал Бауер заявив, що Альянс входить в нову еру колективної оборони.

«Ми колективно обороняємо не лише фізичну безпеку мільярда наших людей та 31 держави, але також демократичні цінності, які ми всі шануємо. Той факт, що ми здатні до співробітництва, за настільки великої кількості збройних сил, настільки різних спроможностей та культур, є дійсно унікальним у світі», - зауважив керівник Військового комітету НАТО.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
В Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життівВ Україні та Азербайджані мінні поля відбирають сотні життів
Саміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-ЖанейроСаміт G20 у 2024 році відбудеться у Ріо-де-Жанейро
Вірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – ДудаВірю, що скоро ми побачимо кінець російської агресії в Україні – Дуда
Росія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідкаРосія не здатна захистити свою залізницю – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Безпека перестала бути регіональною: Столтенберг підтвердив дискусії про відкриття офісу НАТО в ЯпоніїБезпека перестала бути регіональною: Столтенберг підтвердив дискусії про відкриття офісу НАТО в Японії
НАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – БауерНАТО кваліфікує Китай не як загрозу, а як виклик – Бауер
Кулеба: якщо Німеччина хоче безпечної і процвітаючої Європи, Україна має бути членом НАТОКулеба: якщо Німеччина хоче безпечної і процвітаючої Європи, Україна має бути членом НАТО
Путін сидів на параді між ветеранами НКВС та КДБ, які жодного дня не були на фронті – ЗМІПутін сидів на параді між ветеранами НКВС та КДБ, які жодного дня не були на фронті – ЗМІ
Заступник генсека НАТО: для перемоги України потрібна єдність АльянсуЗаступник генсека НАТО: для перемоги України потрібна єдність Альянсу
Найбільша група Європарламенту закликає запросити Україну в НАТОНайбільша група Європарламенту закликає запросити Україну в НАТО
ЗСУ 9 травня ліквідували на фронті ще майже 700 російських військовий — зведення ГенштабуЗСУ 9 травня ліквідували на фронті ще майже 700 російських військовий — зведення Генштабу
Велика Британія – перша країна, яка стала вчити українських пілотів за програмами НАТО – посолВелика Британія – перша країна, яка стала вчити українських пілотів за програмами НАТО – посол
Стефанішина: на липневому саміті НАТО чекатимемо на політичне запрошення до АльянсуСтефанішина: на липневому саміті НАТО чекатимемо на політичне запрошення до Альянсу
Маємо бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки – ШмигальМаємо бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки – Шмигаль
Последние новости
Подгружаем последние новости