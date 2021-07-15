Суд в США подтвердил право президента вводить стальные пошлины

Апелляционный суд США по федеральному округу, рассматривающий определенные категории дел, в которых ответчиком выступают федеральные органы власти США , определил, что президент Дональд Трамп не превысил свои полномочия, когда в августе 2018 г. поднял стальные тарифы для Турции до 50%.



Данный уровень тарифов, вдвое превышающий ставку, действующую в отношении других стран, был установлен в период обострения отношений между США и Турцией и находился в силе до мая 2019 г. В январе 2019 г. американский импортер проката Transpacific Steel и ряд турецких компаний оспорили это решение в Суде по международной торговле (CIT), который в конце 2019 г. принял решение в пользу истцов.



При этом CIT руководствовался тем, что Д.Трамп повысил тарифы после того как прошли 90 дней после получения результатов расследования Министерства торговли по импорту стали согласно ст. 232. Кроме того, CIT посчитал неправомочным введение дополнительных санкций по отношению к только одной стране.



Однако Апелляционный суд опроверг эти аргументы. Он определил, что президент США в интересах национальной безопасности не связан подобными ограничениями. Если Министерство торговли провело расследование по ст. 232 и доложило президенту результаты, он может принять любые меры по ограничению импорта, которые он считает необходимыми, и в любое время.



