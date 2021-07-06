Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о продаже для ВСУ некачественной военной техники

Ему назначено содержание под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн гривень.

Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о продаже для ВСУ некачественной военной техники
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Печерский суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о поставках Вооруженным Силам некачественной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Отмечается, что суд назначил одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 млн гривень. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей в полном объеме.

Относительно остальных подозреваемых судебные заседания перенесены на другие даты.

Напомним, что в пятницу, 2 июля, следователи ГБР объявили о подозрении бывшему заместителю Министра обороны, главе правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО.

Всех должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи. Указанная техника, утверждают в ГБР, не соответствовала установленным требованиям и не могла использоваться в ВСУ. По версии следствия такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривень.

Ранее в апреле следователи Государственное бюро расследований провели обыски на предприятии ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" и подразделениях ОАО "АК" Богдан Моторс ".

Речь идет о закупках, которые осуществлялись в 2015-19 годах - более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 авто повышенной проходимости "Богдан 63172" (МАЗ), проведении ремонтных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупке катеров "Гюрза-М", "Кентавр".

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