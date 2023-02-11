Працював на Росію: СБУ повідомила про підозру народному депутату, фото

Служба безпеки України підозрює депутата Верховної Ради Олега Волошина в державній зраді.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ , інформує Апостроф .

Слідство зібрало докази, які свідчать, що протягом 2020-2021 років парламентар Волошин сприяв військово-політичному керівництву країни-агресорки Росії у підривній діяльності проти України.

До того ж депутат свідомо маніпулював суспільною думкою, викривляючи інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України на користь РФ у своїх виступах та інтерв'ю.

"Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - наголосили в СБУ .

Генпрокурор уже склав повідомлення про підозру нардепу за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).