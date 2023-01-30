Теракт в Оленівці стане одним із пунктів звинувачення РФ в міжнародному трибуналі – Зеленський

Україна не пробачить Росії вбивст своїх героїв в колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Тому цей теракт стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter .

"Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Пам?ятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності", - зазначив Зеленський.