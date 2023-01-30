Теракт в Оленівці стане одним із пунктів звинувачення РФ в міжнародному трибуналі – Зеленський

Минуло півроку з дня трагедії.

Теракт в Оленівці стане одним із пунктів звинувачення РФ в міжнародному трибуналі – Зеленський
© Соцмережі

Україна не пробачить Росії вбивст своїх героїв в колонії в тимчасово окупованій Оленівці. Тому цей теракт стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

"Шість місяців тому Росія здійснила жахливий теракт в Оленівці. Ми не дозволимо забути про цей злочин. Пам?ятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності", - зазначив Зеленський.

Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора. Росія програє цю війну. Зло та підлість завжди програють. Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього. 2/2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2023


Оксана Лебедина, ZN.ua





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