Спроба дати меру Дніпра рекордний хабар: Міський голова заявив про передачу ЗСУ своєї «винагороди викривача корупції»

Мова йде про відсоток від 22 млн євро, які Борису Філатову пропонував ексдепутат Максим Микитась, інформує ZN.ua.

Спроба дати меру Дніпра рекордний хабар: Міський голова заявив про передачу ЗСУ своєї «винагороди викривача корупції»
© Прес-центр НБУ

Міський голова Дніпра Борис Філатов, який має отримати «винагороду викривача корупції», заявив, що хоче, аби ці кошти були перераховані на рахунок для збору грошей на потреби ЗСУ. Мова йде про кошти, які згідно із законом, мер мав отримати за те, що повідомив про спробу дати йому хабар на суму 22 млн євро.

«У жовтні 2022 року, мені, як міському голові, була запропонована рекордна в історії України сума неправомірної вигоди, а людською мовою - хабар у розмірі 22 мільйони у.о. Згідно з повідомленням НАБУ мене визнано викривачем у кримінальному провадженні, про що було відправлено відповідного листа до НАЗК», – нагадав Філатов.

Він також пояснив, що чинне законодавство передбачає винагороду для викривачів корупції у розмірі до 10% розміру хабаря.

«Цим хочу заявити, що всі кошти винагороди, що я повинен отримати, прошу перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України… про що мною складено та підписано відповідну заяву компетентним органам», – додав Філатов.





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