"Вистава": українців розлютило вручення повісток меру і міськраді

"Вистава": українців розлютило вручення повісток меру і міськраді

У Броварах Київської області вручили повістку меру міста Ігорю Сапожку, пише Politeka.net з посиланням на міське видання "Трибуна Бровари".

Так, зазначається, що щойно заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки 9 присутнім на виконкомі міської ради. Також повістки отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ.

Уточнюється що ті, хто отримав повістки повинні з'явитися в "військкомат" для уточнення облікових даних і проходження військово - лікарської комісії.

Коментуючи вручення повісток меру і іншим присутнім на виконкомі міської ради, українці висвловлюють впевненість, що це «показуха».

«Цирк на дроті», «Показуха», «Цирк шапіто», «Повірю тільки тоді коли побачу некрологи, а поки що вистава для лохів», «Точно показуха. Краще б закордонні паспорти позабирали», «Відкупляться сто відсотків, а хто на справді хворий - того забирають...Де справедливість?»,

«На яких лохів ця клоунада розрахована?», «Так вони ж держслужбовці/особи, які виконують функції держави, їх не можуть призвати, тому цікаве шоу, не більше»,

«Цирк та й годі. Навіщо людям пил в очі пускати? Коли вже ця дурня закінчиться? Це все показує відношення влади до своїх виборців, до народу», - коментують українці відео, яке з’явилося в мережі.


Катерина Петренко, politeka.net





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