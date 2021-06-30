Из НБУ увольняется еще один директор департамента

Глава Департамента финансовой стабильности заявил, что разделяет позицию Александра Бевза, который объявил об увольнении ранее.

Из Национального банка Украины увольняется директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук. О своем решении он сообщил в Facebook.

Ваврищук сделал репост сообщения директора Департамента лицензирования Александра Бевза, который сегодня объявил об увольнении.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза. Полностью разделяю высказанную позицию. Сегодня сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым заместителем главы НБУ - куратором Департамента финансовой стабильности", - заявил он.

Напомним, что все руководители Департамента лицензирования Национального банка Украины подали заявления на увольнение. Свое решение Бевз и другие руководители в его департаменте аргументировали тем, что принятие решений централизованно в одних руках, "замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустима в работе Национального банка Украины".

Они сообщили, что НБУ "далеко отошел" от стандартов работы, что грозит откатом реформ.

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