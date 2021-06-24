ВВС США дважды поднимали истребители F-22 из-за роSSийских учений около Гавайев

Американские ВВС дважды поднимали истребители F-22 Raptor из-за приближения роSSийских бомбардировщиков, участвовавших в военных учениях неподалеку от Гавайев, передает "Голос Америки".

В заявлении ABC неназванный высокопоставленный источник из Пентагона пояснил, что роSSийский бомбардировщик не подходил ближе 150 миль (240 км) к берегам Гавайев.

В то же время представитель индо-тихоокеанского командования вооруженных сил США сообщил, что "Тихоокеанская авиация регулярно проводит операции в воздухе вокруг Гавайев", и что "ВВС США преданы обеспечению безопасности страны, а также свободе и открытости индо-тихоокеанского региона для всех наций".

Инциденты произошли на прошлой неделе, 13 и 18 июня, когда россияне проводили свои маневры в океане, пишет местное издание Honolulu Star-Advertiser. В это же время в Женеве встречались президенты Джо Байден и Владимир Путин.

По данным журналистов, всего в воздух поднимали три истребителя F-22s и самолет-дозаправщик KC-135, они были подняты в ответ на приближение "Tу-95 или Tу-142". Между тем, у берегов острова Оаху в международных водах находился роSSийский корабль разведки.

Как отмечает CBS News, в "крупнейших маневрах в Тихом океане со времен холодной войны" также принимали участие ряд военных кораблей, патрульных самолетов и бомбардировщиков.

Напомним, вчера РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю возле Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца Defender.

Однако Министерство обороны Великобритании заявило, что на самом деле предупредительного огня не было.