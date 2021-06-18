АМКУ разрешил Бойко монополию во взрывчатке, - "Наши деньги"

Антимонопольный комитет разрешил сыну нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко, Анатолию, легализоваться как собственнику активов химического завода "Заря", активы которого сомнительным путем были выведены из собственности государства, пишут "Наші гроші".

17 июня АМКУ рассмотрел ряд вопросов в отношении бывших активов завода "Заря" в Луганской области. Полные решения еще не опубликованы, но из открытых источников понятно, что ООО "НПП "Заря" Антона Чернецова наказали на 170 000 грн за аренду имущественного комплекса у ООО "Украинская химико-энергетическая компания" Владимира Жоголева без разрешения АМКУ.

ООО "Химические инновационные технологии", принадлежащему Анатолию Бойко, дали разрешение на приобретение ряда активов у "Украинской химико-энергетической компании". Также АМКУ разрешил сыну Бойко передать эти активы в аренду ООО "НПП Заря".

Кроме того, на 170 000 грн оштрафовали, но одновременно дали разрешение ООО "Украинская химико-энергетическая компания" и ООО "НПП Заря" за создание ООО "НПК Заря Медиапро" без ведома АМКУ. Также оштрафован на 170 000 грн "Укрвзрывстрой". Им же дали разрешение на замещение руководящих должностей в ООО "Укрвзрывстрой" и других субъектах хозяйствования.

"Антимонопольный комитет легализовал контроль окружения лидера «Оппозиционного блока За жизнь» над стратегически важными активами в сфере изготовления взрывчатых веществ, находящимися в прифронтовой зоне - в городе Рубежное Луганской области", - заявили журналисты.

Они подчеркнули, что все вопросы АМКУ рассмотрел очень быстро. Комитет проводил углубленное исследование концентраций субъектов хозяйствования в рамках дела (фаза II), что свидетельствует об угрозе монополизации или существенного ограничения конкуренции на определенных товарных рынках. Однако в результате разрешения выданы, следовательно, АМКУ или не увидел угроз, или расценил их как незначительные.

Бенефициаром покупателя активов ООО "Химические инновационные технологии" является сын нардепа Анатолий Бойко. Компания была создана в конце прошлого года с уставным капиталом в 1 млн гривен.

Продавец активов - ООО "Украинская химико-энергетическая компания" - осуществляет деятельность по сдаче в аренду имущества и имеет филиал в г. Рубежном. Бенефициаром значится Владимир Жоголев, ранее баллотировавшийся в парламент по списку блока "Не так!" по квоте Республиканской партии Юрия Бойко.

"На втором этапе концентрации активы, которые уже будут принадлежать сыну Бойко, будут переданы в аренду фирме "Заря". ООО "НПП Заря" через кипрский оффшор контролируется Антоном Чернецовым. Отец Антона Чернецова - Александр Чернецов - был главным инженером Рубежанского казенного завода «Заря» , которым ранее руководил Юрий Бойко. Кроме того, Чернецов руководил Рубежанской городской организацией Республиканской партии Юрия Бойко и контролирует группу компаний, входящих в сферу влияния Бойко", - отметили журналисты.

ООО "НПП Заря" специализируется, в частности, на производстве промышленных взрывчатых веществ. Журналисты утверждают, что в Украине нет производственных мощностей, способных создать подобный ассортимент продукции на одном производстве.

"При этом предприятия оборонного комплекса покупают только взрывчатку частной «Зари» как единственного производителя. Хотя ранее в Украине единственным производителем этой взрывчатки была другая «Заря» - государственная. Но она потеряла свои производственные мощности, которые сейчас и легализировались в руках сына Бойко", - отметили "Наші гроші".

Юрий Бойко начинал свою карьеру двадцать лет назад в качестве директора Рубежнянского казенного химического завода "Заря" (РКХЗ "Заря", не частное "НПП Заря").

"Когда Юрий Бойко стал министром энергетики при президенте Януковиче, правительство приняло постановление от 29.12.2010 №1221. По решению Кабмина, РКХЗ "Заря" включили в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и в состав ГК "Укроборонпром". В декабре 2012 года, когда Юрий Бойко с простого министра поднялся до вице-премьера по промышленной политике, к РКХЗ "Заря" присоединили государственное предприятие "Химический завод "Южный" (г. Рубежное). И фактически тогда же это стратегическое для Украины предприятие перестало работать - его производство было остановлено, а работники основного производства - уволены", - отметили журналисты.

Фото: YouControl/Наші гроші

По данным СМИ , созданная в 2010 году вместе с назначением Юрия Бойко министром частная фирма "НПП Заря" фактически захватила активы РКХЗ "Заря". Разместившись на его промышленной площадке и арендуя его оборудование и здания, фирма производила ту же продукцию, что и госпредприятие.

Частная "Заря" с 2010 года постепенно начала производство некоторых видов продукции, которые выпускал государственный завод, в том числе производство взрывчатых веществ. При этом промышленное оборудование фирма арендовала у ГП по ценам значительно ниже рыночных.

В результате ГП получило многомиллионные долги, а доходы частной "Зари" выводились через кипрский оффшор в пользу ее бенефициаров. Сейчас частная "Заря" позиционирует себя как предприятие с вековой историей и имеет подобный государственной "Заре" товарный знак.

Фото: YouControl/Наші гроші

"Однако кажется, что АМКУ не стал углубляться в «хищническую» схему постепенного захвата государственного конкурента, не стал бить в набат об уничтожении государственных стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса в пользу частного бизнеса. А только немного наказал за старые грехи и позволив «жить по-новому»", - считают журналисты.

Они также подчеркивают, что в целом эта ситуация может помочь Юрию Бойко попасть в реестр олигархов, который создадут в случае принятия соответствующего законопроекта.