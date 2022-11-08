Угорщина бойкотуватиме допомогу ЄС Україні: "Не підтримуватимемо жодних..."

Угорщина відмовилася приєднатися до спільного кредиту Євросоюзу для підтримки державного бюджету України у 2023 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише видання Portfolio. Йдеться про кредит ЄС на загальну суму 18 мільярдів євро.

Петер Сійярто сказав, що Угорщина готова співпрацювати з Україною на двосторонній основі. Водночас Будапешт не буде підтримувати жодних спільних запозичень Євросоюзу.

"Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері",– сказав Сійярто.

При цьому угорський міністр сказав, що Угорщина вже надавала фінансову підтримку Україні через спільні запозичення під час пандемії COVID-19.

"Ми підтримували спільне запозичення під час епідемії коронавірусу і цього більш ніж достатньо", – заявив він.

Сійярто зазначив, що Угорщина витратила сотні мільйонів євро на підтримку охорони здоров'я, освіти, установ культури та церков в Україні, і цю допомогу було прийнято ще до початку війни.