Угорщина бойкотуватиме допомогу ЄС Україні: "Не підтримуватимемо жодних..."

Угорщина бойкотуватиме допомогу ЄС Україні: "Не підтримуватимемо жодних..."

Угорщина відмовилася приєднатися до спільного кредиту Євросоюзу для підтримки державного бюджету України у 2023 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише видання Portfolio. Йдеться про кредит ЄС на загальну суму 18 мільярдів євро.

Петер Сійярто сказав, що Угорщина готова співпрацювати з Україною на двосторонній основі. Водночас Будапешт не буде підтримувати жодних спільних запозичень Євросоюзу.

"Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері",– сказав Сійярто.

Виктор Орбан.

При цьому угорський міністр сказав, що Угорщина вже надавала фінансову підтримку Україні через спільні запозичення під час пандемії COVID-19.

"Ми підтримували спільне запозичення під час епідемії коронавірусу і цього більш ніж достатньо", – заявив він.

Сійярто зазначив, що Угорщина витратила сотні мільйонів євро на підтримку охорони здоров'я, освіти, установ культури та церков в Україні, і цю допомогу було прийнято ще до початку війни.

Украина Венгрия


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
The Guardian: В Ірані назріває розкол через поставки безпілотників РосіїThe Guardian: В Ірані назріває розкол через поставки безпілотників Росії
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні оголошено "полювання" на майно заборонених політичних партійВ Україні оголошено "полювання" на майно заборонених політичних партій
Ще "мінус" 15 танків та понад 700 окупантів: зведення втрат армії РФ в УкраїніЩе "мінус" 15 танків та понад 700 окупантів: зведення втрат армії РФ в Україні
Росіяни не вірять даним про втрати, але все одно готові йти на смерть в УкраїніРосіяни не вірять даним про втрати, але все одно готові йти на смерть в Україні
В Україні змінилися правила перетину кордону для людей з інвалідністюВ Україні змінилися правила перетину кордону для людей з інвалідністю
В Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: Зеленський вніс законопроектВ Україні продовжать мобілізацію і воєнний стан: Зеленський вніс законопроект
FT: Республіканці готуються стати більшістю в нижній палаті Конгресу, чого чекати Україні і американцям?FT: Республіканці готуються стати більшістю в нижній палаті Конгресу, чого чекати Україні і американцям?
В Україні загинув ще один громадянин СШАВ Україні загинув ще один громадянин США
Війна в Україні дає можливість Ердогану розширити свій вплив — WSJВійна в Україні дає можливість Ердогану розширити свій вплив — WSJ
Німеччина схвалює плани Єврокомісії щодо виділення траншів Україні у 2023 роціНімеччина схвалює плани Єврокомісії щодо виділення траншів Україні у 2023 році
Угорщина не підтримає своїми коштами пакет допомоги ЄС для України на $18 млрдУгорщина не підтримає своїми коштами пакет допомоги ЄС для України на $18 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости