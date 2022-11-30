АМКУ рекомендує уряду повернути держконтроль за обігом пального

Антимонопольний комітет рекомендує Кабінету міністрів повернути державний контроль за обігом пального в Україні. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ рекомендує уряду повернути держконтроль за обігом пального
Фото: ukrinform.ua

Рекомендації АМКУ

Комітет рекомендує уряду визначити орган державної влади та покласти на нього повноваження зі складання та ведення фактичних і прогнозних балансів попиту та пропозиції на ринку пального для недопущення виникнення дефіциту.

Крім цього, АМКУ рекомендує внести зміни до Податкового кодексу та відновити подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування.

Уряд має також надати доручення профільним міністерствам невідкладно виконати вимоги пункту 4 постанови №, яка надає АТ «Укрзалізниця» повноваження здійснювати функції замовника із закупівель нафтопродуктів та супутніх послуг, пов’язаних із закупівлею нафтопродуктів за зовнішньоекономічними та іншими договорами з подальшою реалізацією на внутрішньому ринку. Згідно з даними АМКУ, ця постанова уряду наразі не виконується.

Зокрема, АМКУ виявив, що після введення воєнного стану в країні неможливо оцінити обсяги ринків пального, а також реальний попит та пропозицію на пальне.

Обіг пального в Україні

Відтак, під час дослідження було встановлено, що Державна служба статистики України скасувала форму звітності для суб'єктів господарювання, яка містила інформацію про продаж пального та припинила проведення державних статистичних спостережень за ринком.

Держстат не отримує даних про обсяги роздрібного пального від безпосередніх учасників ринку, які повністю залежить від інформації, наданої Державною податковою службою за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Разом з тим, інформація, наявна в цій системі наразі є неповною, оскільки окремі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, реалізації та зберігання пального обмежили доступ до інформації про обсяг обігу пального та залишки пального в місцях його зберігання.

Таким чином, жоден державний орган та держава в цілому не володіє повною та достовірною інформацією про обіг пального в Україні. При цьому, держава не може прогнозувати та планувати дії на ринку пального у зв’язку із відсутністю такої інформації та є залежною від учасників ринків пального.

Ситуація на ринку

За словами директора консалтингової групи «А95» Сергія Куюна, попри активізацію споживання пального через збільшення кількості генераторів, якими користуються в Україні, ситуація на ринку цього ресурсу є контрольованою.

Як писав «Мінфін», у травні Кабінет міністрів вирішив відмовитися від державного регулювання цін на пальне.





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