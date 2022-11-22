ЗМІ: Перед самітом G20 Путіну пропонували рамку "мирної угоди" з Україною

Напередодні саміту G20 російському президентові Владіміру Путіну передали чернетку мирної угоди з Україною, в якій йшлося про те, що окупаційні війська повинні вийти з усіх окупованих територій нашої держави, в тому числі й Донбасу. Передала документ одна з країн-посередниць в перемовинах Києва та Москви, інформує УП .

"Напередодні саміту G20 в колах американських спецслужб, Путін отримав від однієї з країн-посередниць рамку можливої "угоди", - пише ЗМІ.

Що стосується Криму, то це питання запропонували вивести "за дужки". По ньому наступні сім років мали б тривати переговори, як і по питанню вступу нашої держави в НАТО.

Підтвердити серйозність намірів Москви повинен був ще один пункт договору - припинення ракетних обстрілів України. Проте після терору, який відбувся 8 листопада, дана пропозиція втратила актуальність.