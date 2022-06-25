Лідери «Великої сімки» з'їжджаються до замку Ельмау у Баварії

Лідери держав «Великої сімки» (G7) почали з'їжджатися до містечка Ельмау у Баварії для участі у черговому саміті найбільших економік світу: США , Канади, Великобританії, Франції, Італії, Німеччини та Японії.

Крім традиційних питань, що стосуються безпеки, енергетики, кліматичних змін, цього разу на порядку денному переважають дві проблеми: війна в Україні та наростаюча продовольча криза.

«Ефект від жорстокої війни Росії проти України відчувається і тут», — сказав у сьогоднішньому відеопідкасті господар нинішнього саміту – канцлер Німеччини Олаф Шольц, маючи на увазі значне зростання цін на пальне, електрику та продукти харчування, яке зараз відчувають європейські країни.

У районі Мюнхенського аеропорту, куди прилітають літаки з високими гостями, їх зустрічали приблизно 3,5 тисячі демонстрантів, які репрезентують півтора десятки організацій, що виступають, серед іншого, проти глобалізації. Вони вимагають від світових лідерів посилення глобальної політики соціальної справедливості, припинення голоду на планеті, повної відмови від копалин палива, збереження світової флори і фауни.

Порядок на конференції охороняють близько 18 тисяч поліцейських та співробітників служб безпеки.