Політичні лідери граються з вогнем та ракетами – Папа Франциск

Папа Римський Франциск під час чергової промови на Бахрейнському міжконфесійному саміті приділив багато уваги жахливим наслідкам світових воєн. Про це повідомляє Vatican news.

“Після двох жахливих світових воєн, холодної війни, яка десятиліттями тримала світ у напрузі, катастрофічних конфліктів, що відбуваються в усіх куточках земної кулі, і посеред звинувачень, погроз і засуджень ми продовжуємо перебувати на межі делікатної прірви. І ми не хочемо падати”, - наголосив понтифік.

Папа Франциск розказав “драматичний сценарій”, назвавши його також “дитячим”, в якому лідери держав “граються з вогнем, ракетами, бомбами та зброєю, покриваючи наш спільний дім попелом і ненавистю”.

“На світ чекають гіркі наслідки, якщо ми продовжуватимемо наголошувати на конфлікті замість порозуміння, якщо будемо наполегливо нав’язувати власні моделі і деспотичні, імперіалістичні, націоналістичні та популістські бачення”, - додав глава Католицької церкви.