Політичні лідери граються з вогнем та ракетами – Папа Франциск

Понтифік звернувся до світу.

Політичні лідери граються з вогнем та ракетами – Папа Франциск
© ИноСМИ

Папа Римський Франциск під час чергової промови на Бахрейнському міжконфесійному саміті приділив багато уваги жахливим наслідкам світових воєн. Про це повідомляє Vatican news.

“Після двох жахливих світових воєн, холодної війни, яка десятиліттями тримала світ у напрузі, катастрофічних конфліктів, що відбуваються в усіх куточках земної кулі, і посеред звинувачень, погроз і засуджень ми продовжуємо перебувати на межі делікатної прірви. І ми не хочемо падати”, - наголосив понтифік.

Папа Франциск розказав “драматичний сценарій”, назвавши його також “дитячим”, в якому лідери держав “граються з вогнем, ракетами, бомбами та зброєю, покриваючи наш спільний дім попелом і ненавистю”.

“На світ чекають гіркі наслідки, якщо ми продовжуватимемо наголошувати на конфлікті замість порозуміння, якщо будемо наполегливо нав’язувати власні моделі і деспотичні, імперіалістичні, націоналістичні та популістські бачення”, - додав глава Католицької церкви.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді ЛьвоваЗеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
Блок рекламы


Похожие новости
Росія розмістила в Білорусі МіГ-31К з передовими ракетами великої дальностіРосія розмістила в Білорусі МіГ-31К з передовими ракетами великої дальності
У ISW зафіксували зменшення ударів дронами та ракетами по Україні: яка причинаУ ISW зафіксували зменшення ударів дронами та ракетами по Україні: яка причина
Макрон зустрівся з Папою Франциском, обговорив Україну з офіційними особами ВатикануМакрон зустрівся з Папою Франциском, обговорив Україну з офіційними особами Ватикану
Newsweek: Визволення Херсона буде мати серйозні політичні і військові наслідки для ПутінаNewsweek: Визволення Херсона буде мати серйозні політичні і військові наслідки для Путіна
WP: В Бахмуті найманці «Вагнера» ведуть безглузду битву за політичні амбіції ПрігожинаWP: В Бахмуті найманці «Вагнера» ведуть безглузду битву за політичні амбіції Прігожина
Папа Франциск закликав переосмислити роль ООН через війну в УкраїніПапа Франциск закликав переосмислити роль ООН через війну в Україні
Лідери G7 провели термінове засідання: що вирішилиЛідери G7 провели термінове засідання: що вирішили
Папа Римський вперше звернувся до Путіна та ЗеленськогоПапа Римський вперше звернувся до Путіна та Зеленського
Лідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заявуЛідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заяву
Ердоган назвав «геополітичні інтереси» перешкодою до миру між Росією та УкраїноюЕрдоган назвав «геополітичні інтереси» перешкодою до миру між Росією та Україною
Последние новости
Подгружаем последние новости