Лідери G7 зобов’язалися надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту від російської агресії, йдеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Баварії, повідомляє Bloomberg .

«Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у заяві.

Формулювання важливе, оскільки члени альянсу стурбовані війною, яка затягується, а деякі, зокрема Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.