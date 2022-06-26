Лідери G7 зобов’язалися надавати безстрокову підтримку Україні

Саміт G7 відбувається в німецькій Баварії та триватиме до 28 червня, інформує ZN.ua.

Лідери G7 зобов’язалися надавати безстрокову підтримку Україні
© Сайт уряду Великої Британії

Лідери G7 зобов’язалися надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту від російської агресії, йдеться у тексті проєкту заяви з їхнього саміту в Баварії, повідомляє Bloomberg.

«Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у заяві.

Формулювання важливе, оскільки члени альянсу стурбовані війною, яка затягується, а деякі, зокрема Німеччина та Франція, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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