Ми стурбовані тим, що угорські лідери шукають все більш тісні зв'язки з Росією – посол США

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних з Росією.

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Посол США в Угорщині Девід Прессман на пресконференції, яку скликав у день оголошення нових санкцій США у зв’язку з російським вторгненням в Україну, заявив, що Вашингтон стурбований зближенням влади Угорщини з Російською Федерацією. Про це повідомляє видання Telex, інформує ZN.ua .

"Ми стурбовані тим, що угорські лідери шукають все більш тісні зв'язки з Росією, незважаючи на її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу". – заявив посол США Девід Прессман.

За півгодини до пресконференції посла США Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних з Росією.

Серед них – Міжнародний інвестиційний банк – кредитна установа, що базується в Будапешті і має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

Під санкції Сполучених Штатів також потрапила дочірня компанія МІБ – "МІБ Капітал", зареєстрована в Москві, чинний керівник банку Ніколай Косов та двоє колишніх керівників – росіянин Георгій Потапов та угорець Імре Ласлочкі.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїздив із візитом до Москви для обговорення питань енергетики з Росією. Як зазначав міністр, він проведе переговори з російським віце-прем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком та з гендиректором «Росатому» Олексієм Ліхачовим, які стосуватимуться транспортування газу, нафти та ядерного палива.