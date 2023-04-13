Ми стурбовані тим, що угорські лідери шукають все більш тісні зв'язки з Росією – посол США

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних з Росією.

Ми стурбовані тим, що угорські лідери шукають все більш тісні зв'язки з Росією – посол США
© Фото из открытых источников

Посол США в Угорщині Девід Прессман на пресконференції, яку скликав у день оголошення нових санкцій США у зв’язку з російським вторгненням в Україну, заявив, що Вашингтон стурбований зближенням влади Угорщини з Російською Федерацією. Про це повідомляє видання Telex, інформує ZN.ua.

"Ми стурбовані тим, що угорські лідери шукають все більш тісні зв'язки з Росією, незважаючи на її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу". – заявив посол США Девід Прессман.

За півгодини до пресконференції посла США Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних з Росією.

Серед них – Міжнародний інвестиційний банк – кредитна установа, що базується в Будапешті і має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

Під санкції Сполучених Штатів також потрапила дочірня компанія МІБ – "МІБ Капітал", зареєстрована в Москві, чинний керівник банку Ніколай Косов та двоє колишніх керівників – росіянин Георгій Потапов та угорець Імре Ласлочкі.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїздив із візитом до Москви для обговорення питань енергетики з Росією. Як зазначав міністр, він проведе переговори з російським віце-прем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком та з гендиректором «Росатому» Олексієм Ліхачовим, які стосуватимуться транспортування газу, нафти та ядерного палива.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Норвегія висилає 15 співробітників посольства РФНорвегія висилає 15 співробітників посольства РФ
Більше половини херсонських зрадників – це тюремникиБільше половини херсонських зрадників – це тюремники
Рада прийняла закон щодо реєстрації дітей на період тимчасової окупації українських територій РосієюРада прийняла закон щодо реєстрації дітей на період тимчасової окупації українських територій Росією
США та Філіппіни розпочали найбільші спільні військові навчання в Південно-Китайському моріСША та Філіппіни розпочали найбільші спільні військові навчання в Південно-Китайському морі
Індія закупить системи ППО та протикорабельні комплекси, розроблені спільно з РосієюІндія закупить системи ППО та протикорабельні комплекси, розроблені спільно з Росією
Бундесвер збільшує витрати на боротьбу із безпілотниками через російське шпигунствоБундесвер збільшує витрати на боротьбу із безпілотниками через російське шпигунство
США та Південна Корея налагоджують тіснішу співпрацю щодо загрози з боку КНДР та регіональних питаньСША та Південна Корея налагоджують тіснішу співпрацю щодо загрози з боку КНДР та регіональних питань
Швеція збільшить обсяги виробництва зброїШвеція збільшить обсяги виробництва зброї
Ігнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшоюІгнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшою
У Литві публічних діячів планують зобов’язати декларувати зв’язки з Росією та БілоруссюУ Литві публічних діячів планують зобов’язати декларувати зв’язки з Росією та Білоруссю
Последние новости
Подгружаем последние новости