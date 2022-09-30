Лідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заяву

Лідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті РЄ .

Міністр закордонних справ Ірландії та голова Комітету міністрів Ради Європи Саймон Ковені, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич зробили таку заяву:

"Рада Європи рішуче засуджує рішення Російської Федерації продовжити незаконну анексію окупованих нею територій в Україні. Насильницька зміна міжнародних кордонів за рахунок іншої суверенної держави і попередні так звані "референдуми" є серйозним порушенням міжнародного права і не можуть бути визнані.

Як держава, що окупує, Росія продовжує нести повну відповідальність за дотримання прав людини на відповідних територіях, а також в окупованому Криму».

Росія має негайно деескалювати ситуацію та повернутися до принципів міжнародного права, які залишаються наріжним каменем світу в Європі та за її межами”.

"Рада Європи продовжуватиме підтримувати народ і владу нашої держави-члена України. Наша прихильність до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається однозначною і непохитною. Ми ще раз закликаємо до негайного припинення конфлікту та повернення миру до Європи".