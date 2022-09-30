Лідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заяву

Насильницька зміна міжнародних кордонів за рахунок іншої суверенної держави і попередні так звані "референдуми" є серйозним порушенням міжнародного права і не можуть бути визнані

Лідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України – заяву

Лідери Ради Європи засуджують незаконну анексію окупованих територій України. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті РЄ.

Міністр закордонних справ Ірландії та голова Комітету міністрів Ради Європи Саймон Ковені, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич зробили таку заяву:

"Рада Європи рішуче засуджує рішення Російської Федерації продовжити незаконну анексію окупованих нею територій в Україні. Насильницька зміна міжнародних кордонів за рахунок іншої суверенної держави і попередні так звані "референдуми" є серйозним порушенням міжнародного права і не можуть бути визнані.

Як держава, що окупує, Росія продовжує нести повну відповідальність за дотримання прав людини на відповідних територіях, а також в окупованому Криму».

Росія має негайно деескалювати ситуацію та повернутися до принципів міжнародного права, які залишаються наріжним каменем світу в Європі та за її межами”.

"Рада Європи продовжуватиме підтримувати народ і владу нашої держави-члена України. Наша прихильність до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається однозначною і непохитною. Ми ще раз закликаємо до негайного припинення конфлікту та повернення миру до Європи".

У Кремлі сьогодні відбулося підписання президентом РФ Володимиром Путіном та ватажками квазіформувань окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей договорів про нібито "приєднання до складу Росії".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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