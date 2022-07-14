Російським офіційним особам немає місця на міністерській зустрічі «Великої двадцятки» – голова Мінфіну США

Мінфін США, Джанет Йеллен, зустріч G20, представники Росії

Російським офіційним особам немає місця на міністерській зустрічі «Великої двадцятки» – голова Мінфіну США

Глава Мінфіну Джанет Йєллен заявила в четвер, що війна, розв'язана Путіним проти України, викликає негативні наслідки у всьому світі і що російським офіційним особам не буде місця на зустрічі "Великої двадцятки" цього тижня.

Виступаючи на прес-конференції, що відбулася на полях зустрічі представників фінансових відомств G20, Єллен закликала міжнародне співтовариство притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну, серед наслідків якої є різкі зміни цін на енергоносії та зниження продовольчої безпеки.

Йєллен не стала відповідати на запитання, чи піде вона під час виступу російських офіційних осіб, як вона та інші західні лідери надійшли у квітні під час останньої подібної зустрічі у Вашингтоні. Глава Мінфіну підкреслила, однак, що засудить вторгнення Росії в Україну "найрішучішим чином".

"Думаю, я ясно дала зрозуміти, що участь Росії в цих нарадах не може залишатися звичайною справою", - сказала вона, додавши, що очікує на зустріч з міністром фінансів України.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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