Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ

Посли країн «Великої сімки» (G7) стурбовані законпроєктом №7654, який Комітет з питань організації державної влади рекомендує прийняти Верховній Раді.

Законодавча ініціатива депутата Андрія Клочка («Слуга народу») підважує конкурс з обрання директора Національного антикорупційного бюро.

«Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України», - йдеться у повідомленні .