Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ

Атака на антикорупційні органи може коштувати України підтримки партнерів, інформує ZN.ua.

Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ
© nabu.gov.ua

Посли країн «Великої сімки» (G7) стурбовані законпроєктом №7654, який Комітет з питань організації державної влади рекомендує прийняти Верховній Раді.

Законодавча ініціатива депутата Андрія Клочка («Слуга народу») підважує конкурс з обрання директора Національного антикорупційного бюро.

«Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України», - йдеться у повідомленні.

#G7 Ambassadors, as long standing champions of anti-corruption, are concerned about draft law #7654, which we are following closely: it creates legal risks and uncertainties surrounding the selection procedures for the leadership of ??'s key anti-corruption institutions.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 5, 2022

Автор законопроєкту торік став фігурантом розслідування журналістів Bihus.Info, які виявили, що 70-річна матір народного обранця за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. У грудні НАБУ і САП відкрили проти Клочка справу за цим епізодом.

Уже за рік депутат зареєстрував законопроєкт, який має уніфікувати вимоги до керівництва НАБУ і САП. Водночас цю ініціативу депутат зареєстрував через очолюваний ним комітет з питань регіонального розвитку, а не через колег у антикорупційному комітеті.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на МеркельWP: Ліз Трасс хоче бути новою Тетчер, але може стати більше схожою на Меркель
Послаблення директора НАБУ проросійська опозиція у світі використає проти України – експертПослаблення директора НАБУ проросійська опозиція у світі використає проти України – експерт
ЄС наголошує на необхідності завершення відбору нового директора НАБУЄС наголошує на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ
Законопроєкт «слуг народу» щодо НАБУ пройшов комітет: експерт називає можливі сценарії розвитку подійЗаконопроєкт «слуг народу» щодо НАБУ пройшов комітет: експерт називає можливі сценарії розвитку подій
Україна долучилася до програми «Цифрова Європа»: що зможе отримати державаУкраїна долучилася до програми «Цифрова Європа»: що зможе отримати держава
"Рівно сидіти боляче": лікарка-невролог пояснила, що може приховувати путін"Рівно сидіти боляче": лікарка-невролог пояснила, що може приховувати путін
Росія може вдарити з трьох напрямків одночасно: експерт спрогнозував збройну провокацію на кордоні з БілоруссюРосія може вдарити з трьох напрямків одночасно: експерт спрогнозував збройну провокацію на кордоні з Білоруссю
МАГАТЕ може знайтися альтернатива: обговорюється питання організації іншої місії на ЗАЕСМАГАТЕ може знайтися альтернатива: обговорюється питання організації іншої місії на ЗАЕС
Сьогодні в Раді збираються зробити перший крок для зриву конкурсу директора НАБУСьогодні в Раді збираються зробити перший крок для зриву конкурсу директора НАБУ
Знаряддя окупації, а не наступу: де і як РФ може використати 3-й армійський корпусЗнаряддя окупації, а не наступу: де і як РФ може використати 3-й армійський корпус
Последние новости
Подгружаем последние новости