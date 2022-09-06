Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ

Посли країн «Великої сімки» (G7) стурбовані законпроєктом №7654, який Комітет з питань організації державної влади рекомендує прийняти Верховній Раді.

Законодавча ініціатива депутата Андрія Клочка («Слуга народу») підважує конкурс з обрання директора Національного антикорупційного бюро.

«Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України», - йдеться у повідомленні .

#G7 Ambassadors, as long standing champions of anti-corruption, are concerned about draft law #7654, which we are following closely: it creates legal risks and uncertainties surrounding the selection procedures for the leadership of ??'s key anti-corruption institutions. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 5, 2022

Автор законопроєкту торік став фігурантом розслідування журналістів Bihus.Info, які виявили, що 70-річна матір народного обранця за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. У грудні НАБУ і САП відкрили проти Клочка справу за цим епізодом.

Уже за рік депутат зареєстрував законопроєкт, який має уніфікувати вимоги до керівництва НАБУ і САП. Водночас цю ініціативу депутат зареєстрував через очолюваний ним комітет з питань регіонального розвитку, а не через колег у антикорупційному комітеті.