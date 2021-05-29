Ляшко предложил кандидата на должность главного госсанврача

Три заместителя министра здравоохранения, работавшие при Степанове, останутся на должностях.

Ляшко предложил кандидата на должность главного госсанврача
Фото: Lb.ua

На должностях заместителей министра здравоохранения остаются Ирина Садовьяк, Ирина Микичак и Ярослав Кучер, которые работали с бывшим главой Минздрава Максимом Степановым.

Об этом журналистам сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

На должность заместителя министра - главного госсанврача предлагается кандидатура Игоря Кузина.

"Первое, Ирина Садовьяк остается и работает 100 дней по определенным индикаторам, заместитель по региональной политике Ирина Микичак будет курировать строительство по проекту со Всемирным банком. Третий заместитель, который остается - заместитель министра по цифровой трансформации Ярослав Кучер", - отметил Ляшко.

По его словам, они будут оставаться на должностях 100 дней и работать по определенным индикаторам. Ляшко объяснил, что стопроцентная замена заместителей привела бы к "провисанию" внутренних процессов в министерстве.

После 100 дней по итогам работы будет приниматься решение о дальнейшей работе.

"На должность главного государственного санитарного врача - Игоря Кузина, который работал и.о. заместителя главы ЦОЗ, я считаю его квалифицированным специалистом, второй заместитель, из экономического блока - Петр Емец, он прошел в Министерстве от должности главного специалиста до директора департамента финансово-экономического блока", - сказал Ляшко.

Также министр сообщил, что еще одну кандидатуру на заместителя министра он подаст в правительство в понедельник.

Напомним, Кабинет министров на заседании 26 мая уволил двух заместителей министра здравоохранения. С должностей уволены замминистра здравоохранения Светлана Шаталова и замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

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