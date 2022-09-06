Фракції "Слуга народу" представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна: що відомо про кандидата

Народний депутат від фракції «Голос» Рустем Умеров є кандидатом на посаду голови Фонду державного майна України. Відповідне подання відбулося на засіданні фракції «Слуга народу», повідомила речник «СН» Юлія Палійчук.

«На засіданні фракції «Слуга Народу» подали кандидата на посаду голови Фонду державного майна України. Ним став Рустем Умеров – народний депутат від фракції «Голос», член української делегації на переговорах з Росією", - зазначила вона.

За словами Палійчука, Умеров представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна та відповів на запитання народних депутатів.

Що відомо про кандидата:

Народився в 1982 році в місті Булунгур, Самаркандській області Узбецької РСР, у сім'ї вихідців із м. Алушти (Крим, Україна).

Здобув диплом бакалавра зі спеціальності економіка та магістра зі спеціальності фінанси у Національній Академії Управління.

Рустем Умеров розпочав свою кар'єру в компанії lifecell (оператор мобільного зв'язку в Україні), обіймаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 рік.

2010-2011 – керуючий директор в ICG Investments

2011-2013 – керуючий директор в iCapital.

З 2013 року був керуючим директором інноваційної компанії ASTEM.