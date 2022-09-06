Фракції "Слуга народу" представили кандидата на посаду голови Фонду держмайна: що відомо про кандидата

Був ключовою фігурою на переговорах щодо розблокування експорту українського зерна, інформує ZN.ua.

Фракції
© spfu.gov.ua

Народний депутат від фракції «Голос» Рустем Умеров є кандидатом на посаду голови Фонду державного майна України. Відповідне подання відбулося на засіданні фракції «Слуга народу», повідомила речник «СН» Юлія Палійчук.

«На засіданні фракції «Слуга Народу» подали кандидата на посаду голови Фонду державного майна України. Ним став Рустем Умеров – народний депутат від фракції «Голос», член української делегації на переговорах з Росією", - зазначила вона.

За словами Палійчука, Умеров представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна та відповів на запитання народних депутатів.

Що відомо про кандидата:

Народився в 1982 році в місті Булунгур, Самаркандській області Узбецької РСР, у сім'ї вихідців із м. Алушти (Крим, Україна).

Здобув диплом бакалавра зі спеціальності економіка та магістра зі спеціальності фінанси у Національній Академії Управління.

Рустем Умеров розпочав свою кар'єру в компанії lifecell (оператор мобільного зв'язку в Україні), обіймаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 рік.

2010-2011 – керуючий директор в ICG Investments

2011-2013 – керуючий директор в iCapital.

З 2013 року був керуючим директором інноваційної компанії ASTEM.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Майже 600 українських полонених військових повернулися додому: що наразі відомоМайже 600 українських полонених військових повернулися додому: що наразі відомо
У Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причинуУ Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причину
Загальна мобілізація: стало відомо, як покарали ухилістів за відмову йти на війнуЗагальна мобілізація: стало відомо, як покарали ухилістів за відмову йти на війну
Окупанти продовжили обстрілювати Миколаїів та область. Відомо про одну постраждалу людинуОкупанти продовжили обстрілювати Миколаїів та область. Відомо про одну постраждалу людину
Інформаторкою росіян виявилася дружина бійця ЗСУ, що відомо: "Є спільний син"Інформаторкою росіян виявилася дружина бійця ЗСУ, що відомо: "Є спільний син"
СБУ спіймала засновника "львівської народної республіки": що відомо про злочинні наміриСБУ спіймала засновника "львівської народної республіки": що відомо про злочинні наміри
У небі виріс чорний "гриб": нова пожежа палає в Криму, що відомо на даний моментУ небі виріс чорний "гриб": нова пожежа палає в Криму, що відомо на даний момент
Помер Михайло Горбачов: що відомо про першого та єдиного президента СРСРПомер Михайло Горбачов: що відомо про першого та єдиного президента СРСР
Глава благодійного фонду вкрав внески, призначені для ЗСУ: "Налагодив механізм реалізації"Глава благодійного фонду вкрав внески, призначені для ЗСУ: "Налагодив механізм реалізації"
В ОП уточнили посаду Арестовича і назвали кількість радників ЄрмакаВ ОП уточнили посаду Арестовича і назвали кількість радників Єрмака
Последние новости
Подгружаем последние новости