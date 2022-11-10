Раптово зупинилося серце народного депутата та кандидата у президента України: "Царство Небесне"

Свічка, траур, день пам'яті

Відомий український політик Юрій Кармазін помер на 66-му році життя.

На 66-му році життя помер український політик Юрій Кармазін, повідомив у середу, 9 листопада, голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

«Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007 по 2012 рік. Для багатьох некомфортний був своєрідний, але однозначно яскравий. RIP», – написав Барвіненко.

Смерть політика підтвердив громадський діяч Дмитро Безпалий.

«Людина-легенда. Справжня людина та політик. Щирі співчуття всім його рідним та близьким. Царство Небесне! Вічна пам'ять!" – написав Безпалий.

Про причину смерті політика поки що не повідомляється.

Відомо, що він помер 9 листопада о 10:00.

Юрій Кармазін у 90-ті роки працював суддею Одеського обласного суду. З травня 1999 року – голова Партії захисників Вітчизни.

Був кандидатом у Президенти України на виборах 1999 року. Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV та VI скликань.

З липня 2001 року – співголова Народно-патріотичного об'єднання «За Україну». Радник Президента України (липень – серпень 2007).

У травні 2018 року Кармазін був обраний так званим гетьманом козацтва всієї України.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
Блок рекламы


Похожие новости
Глави МЗС України і Бурнею обговорили продовольчу безпекуГлави МЗС України і Бурнею обговорили продовольчу безпеку
FT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброїFT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброї
Якщо Росія не буде як держава сипатися під тягарем своїх проблем, то вихід України на кордони 1991 року нічого не дасть — РустамзадеЯкщо Росія не буде як держава сипатися під тягарем своїх проблем, то вихід України на кордони 1991 року нічого не дасть — Рустамзаде
Ірландія очікує якнайшвидшого приєднання України до ЄС — глава МЗСІрландія очікує якнайшвидшого приєднання України до ЄС — глава МЗС
Публічно критикував ФСБ: раптово помер екс-заступник і друг ПутінаПублічно критикував ФСБ: раптово помер екс-заступник і друг Путіна
Донбас усіяний російськими трупами: The Guardian про розгром окупантів на сході УкраїниДонбас усіяний російськими трупами: The Guardian про розгром окупантів на сході України
Кулеба здійснив перший в історії України візит міністра до КамбоджіКулеба здійснив перший в історії України візит міністра до Камбоджі
Буданов отримав орден від Православної церкви УкраїниБуданов отримав орден від Православної церкви України
The Hill: Експерти пояснили, чому республіканці раптом проти допомоги для УкраїниThe Hill: Експерти пояснили, чому республіканці раптом проти допомоги для України
Зеленський обговорив з представницею США при ООН потреби УкраїниЗеленський обговорив з представницею США при ООН потреби України
Последние новости
Подгружаем последние новости