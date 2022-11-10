Раптово зупинилося серце народного депутата та кандидата у президента України: "Царство Небесне"

Відомий український політик Юрій Кармазін помер на 66-му році життя.

На 66-му році життя помер український політик Юрій Кармазін, повідомив у середу, 9 листопада, голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко.

«Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007 по 2012 рік. Для багатьох некомфортний був своєрідний, але однозначно яскравий. RIP», – написав Барвіненко.

Смерть політика підтвердив громадський діяч Дмитро Безпалий.

«Людина-легенда. Справжня людина та політик. Щирі співчуття всім його рідним та близьким. Царство Небесне! Вічна пам'ять!" – написав Безпалий.

Про причину смерті політика поки що не повідомляється.

Відомо, що він помер 9 листопада о 10:00.

Юрій Кармазін у 90-ті роки працював суддею Одеського обласного суду. З травня 1999 року – голова Партії захисників Вітчизни.

Був кандидатом у Президенти України на виборах 1999 року. Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV та VI скликань.

З липня 2001 року – співголова Народно-патріотичного об'єднання «За Україну». Радник Президента України (липень – серпень 2007).

У травні 2018 року Кармазін був обраний так званим гетьманом козацтва всієї України.