Єврокомісія підтримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС для Боснії та Герцеговини

Європейська комісія у середу, 12 жовтня, оголосила про прийняття нового пакету з розширення Європейського союзу до 2022 року, згідно з яким рекомендувала Раді ЄС надати Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ до союзу за умови дотримання країною певних умов.

В опублікованому Європейською комісією комюніке зазначається, що в новому пакеті міститься докладна оцінка стану справ та прогресу, досягнутого Західними Балканами та Туреччиною на їхньому шляху до вступу в Європейський союз

Особливий акцент зосереджено на необхідності впровадження країнами фундаментальних реформ, а також» чіткі орієнтири щодо пріоритетів майбутніх реформ».

«Комісія рекомендує, щоб Рада надала Боснії та Герцеговині статус кандидата при тому розумінні, що буде зроблено низку кроків для зміцнення демократії, функціонування державних інститутів, верховенства закону, посилення боротьби з корупцією та організованою злочинністю, забезпечення гарантій свободи ЗМІ та управління міграцією в країні» , – йдеться у документі.

Водночас Західним Балканам обіцяють підтримку щодо проведення реформ та прискорення європейської інтеграції загалом.