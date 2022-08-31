Ляшко анонсував європейські стандарти регулювання ринку ліків в Україні

Регулювання фармацевтичної галузі в Україні відбуватиметься за найкращими європейськими стандартами, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Це стало можливим завдяки оновленому закону "Про лікарські засоби" , який днями був підписаний президентом, інформують " Українські новини ".

Закон гармонізує українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, з нормативно-правовими актами Європейського Союзу. Також він запроваджує єдину термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

Документ покращить захист прав, здоров’я та інтересів споживачів. Він також дозволить знизити рівень корупції на фармацевтичному ринку.

"Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною. Оновлений закон "Про лікарські засоби" імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі", – пояснив Віктор Ляшко.

Оновлений закон визначає: умови створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів; умови виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду ліків.