The Hill: Трамп може «вилетіти» навіть з гонки за роль кандидата в президенти США від республіканців

На думку американського експерта з передвиборчих кампаній, Трамп не може нічого запропонувати виборцям, і в цьому його найбільша проблема, інформує ZN.ua.

The Hill: Трамп може «вилетіти» навіть з гонки за роль кандидата в президенти США від республіканців
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Прийнято вважати, що Дональд Трамп - це той, кого потрібно перемогти у змаганні з роль кандидата в президенти від Республіканської партії. В крайньому випадку губернатору Флориди Рону ДеСантісу доведеться вступити з ним в запеклий бій. Але чи може статися так, що Трампа навіть не запросять на партійні збори в Айові?

Це не настільки неймовірно, як може здатися, - пише в статті для The Hill колишній консультант з організації політичних кампаній в Пенсільванії і співзасновник консалтингової фірми Silent Majority Strategies Кейт Нотон. Він впевнений, що такий сценарій цілком можливий.

Він підкреслює, що у Трампа є тяжкі стратегічні труднощі, проблеми з популярністю, а ще проблеми з законом. Всі ці фактори визначать для нього дуже тернисту траєкторію на наступні кілька місяців.

«Всі добре знають, що Трамп не любить програвати. Зіштовхнувшись з поразкою, він або стверджує, що його обманули, або йде геть. Через рік Трамп буде на стільки відставати від ДеСантіса, що піти геть буде єдиним способом для нього уникнути поразки», - пояснює Нотон.

Вже більше року результати опитувань були досить поганими для Трампа. Відсоток республіканців, які хотіли б, щоб він знову балатувався, був весь час на більш ніж 20 пунктів нижчим від рівня його схвалення. Йому було б важко набрати більше 50% голосів проти тих республіканців, які ще навіть не балотуються. І ці цифри погіршуються. YouGov і Morning Consult провели післявиборчі аналізи. І за всіма напрямками показники Трампа падають.


Лесь Димань, ZN.ua





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