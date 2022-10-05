Стало відомо прізвище найбільш вірогідного кандидата на посаду голови НБУ: рік тому його пов'язували з Єрмаком

Керівником Національного банку після відставки Кирила Шевченка може стати колишній керівник «Ощадбанку» Андрій Пишний. Про це повідомив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради нардеп Ярослав Желєзняк.

«Отже, щоб довго не думали щодо термінів і кандидатів: новим головою НБУ стане Андрій Пишний», – написав Железняк.

За словами депутата, кандидатуру Пишного внесуть відразу після голосування відставки Кирила Шевченка найближчим часом. Нового голову можуть призначити вже цього тижня.

«Підказка: у день голосування Бюджету в першому читанні», – додав депутат.

Нагадаємо, голосування за призначення наступника Кирила Шевченка може відбутися вже на поточному тижні. Депутати Верховної Ради почали консультації щодо кандидатури нового голови Нацбанку.

Водночас, це поки що єдина реальна відставка у вищих ешелонах влади, попри те. що відставки в Уряді обіцяють. Принаймні про це у серпні розповідав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Хоча, він уточнив, що на сьогодні мова про відставку Кабінету міністрів не йде і претензій до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля немає.

Показово, що кандидатура Андрія Пишного у якості заміни Кирилу Шевченку називалася ще рік тому. За словами джерела, пошуком кандидатів займався голова ОП Андрій Єрмак.

На той момент - у липні 2021 року, з НБУ пішли відразу кілька топ-менеджерів. Національний банк підтвердив, що дев'ятьох співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення.

4 жовтня стало відомо, що голова Національного банку України Кирило Шевченко йде у відставку. Причиною такого рішення Шевченко назвав проблеми зі здоров’ям.

Наприкінці березня подав у відставку міністр аграрної політик Роман Лещенко. Причиною також став стан здоров'я міністра.

До війни відставки у вищих ешелонах влади через стан здорв'я траплялися надзвичайно рідко. Відомо лише про спробу піти у відставку через стан здоров'я міністра інформполітики часів президентства Порошенка - Юрія Стеця. І хоча за чутками у Стеця справді були серйозні проблеми зі здоров'ям, його відставка так і не була приянята.