Стало відомо прізвище найбільш вірогідного кандидата на посаду голови НБУ: рік тому його пов'язували з Єрмаком

До війни відставки у вищих ешелонах влади через стан здорв'я траплялися надзвичайно рідко, інформує ZN.ua.

Стало відомо прізвище найбільш вірогідного кандидата на посаду голови НБУ: рік тому його пов'язували з Єрмаком
© Фото из открытых источников

Керівником Національного банку після відставки Кирила Шевченка може стати колишній керівник «Ощадбанку» Андрій Пишний. Про це повідомив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради нардеп Ярослав Желєзняк.

«Отже, щоб довго не думали щодо термінів і кандидатів: новим головою НБУ стане Андрій Пишний», – написав Железняк.

За словами депутата, кандидатуру Пишного внесуть відразу після голосування відставки Кирила Шевченка найближчим часом. Нового голову можуть призначити вже цього тижня.

«Підказка: у день голосування Бюджету в першому читанні», – додав депутат.

Нагадаємо, голосування за призначення наступника Кирила Шевченка може відбутися вже на поточному тижні. Депутати Верховної Ради почали консультації щодо кандидатури нового голови Нацбанку.

Водночас, це поки що єдина реальна відставка у вищих ешелонах влади, попри те. що відставки в Уряді обіцяють. Принаймні про це у серпні розповідав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Хоча, він уточнив, що на сьогодні мова про відставку Кабінету міністрів не йде і претензій до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля немає.

Показово, що кандидатура Андрія Пишного у якості заміни Кирилу Шевченку називалася ще рік тому. За словами джерела, пошуком кандидатів займався голова ОП Андрій Єрмак.

На той момент - у липні 2021 року, з НБУ пішли відразу кілька топ-менеджерів. Національний банк підтвердив, що дев'ятьох співробітників департаменту ліцензування НБУ подали заяви про звільнення.

4 жовтня стало відомо, що голова Національного банку України Кирило Шевченко йде у відставку. Причиною такого рішення Шевченко назвав проблеми зі здоров’ям.

Наприкінці березня подав у відставку міністр аграрної політик Роман Лещенко. Причиною також став стан здоров'я міністра.

До війни відставки у вищих ешелонах влади через стан здорв'я траплялися надзвичайно рідко. Відомо лише про спробу піти у відставку через стан здоров'я міністра інформполітики часів президентства Порошенка - Юрія Стеця. І хоча за чутками у Стеця справді були серйозні проблеми зі здоров'ям, його відставка так і не була приянята.

За матеріалами: Ярослав Железняк Telegram /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Примусово мобілізованих чоловіків з Луганська без підготовки направляють до підрозділів, що зазнали найбільших втрат — ГайдайПримусово мобілізованих чоловіків з Луганська без підготовки направляють до підрозділів, що зазнали найбільших втрат — Гайдай
Новий голова НБУ, з'ясувалося, хто може ним стати після Шевченка: "Має добрі стосунки з Єрмаком"Новий голова НБУ, з'ясувалося, хто може ним стати після Шевченка: "Має добрі стосунки з Єрмаком"
Кирило Шевченко йде з посади голови НБУ через проблеми зі здоров'ямКирило Шевченко йде з посади голови НБУ через проблеми зі здоров'ям
Путін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в УкраїніПутін підштовхує Сербію та Боснію підтримати його війну в Україні
Сергій Притула хльостко відповів Маску на його пропозиції: «Ілон, мужик…»Сергій Притула хльостко відповів Маску на його пропозиції: «Ілон, мужик…»
Про неї майже нічого невідомо: ЗСУ взяли як "трофей" новітню російську міну, фотоПро неї майже нічого невідомо: ЗСУ взяли як "трофей" новітню російську міну, фото
Путін звільнив командувача Західного військового округу: що відомоПутін звільнив командувача Західного військового округу: що відомо
У центрі Севастополя пролунав сильний вибух: що відомоУ центрі Севастополя пролунав сильний вибух: що відомо
Стало відомо про затримання скандального настоятеля Києво-Печерської Лаври: фото та подробиціСтало відомо про затримання скандального настоятеля Києво-Печерської Лаври: фото та подробиці
Байден уперше назвав «свідомою диверсією» пошкодження газопроводів «Північний потік»Байден уперше назвав «свідомою диверсією» пошкодження газопроводів «Північний потік»
Последние новости
Подгружаем последние новости