Палатный заявил, что ветерана АТО принуждали дать показания против него

СМИ сообщили, что ветеран покинул из-за этого Украину.

Палатный заявил, что ветерана АТО принуждали дать показания против него
Артур Палатний
Фото: Пресслужба партії "УДАР Віталія Кличка"

Глава исполкома партии «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный заявил, что в отношении него и его окружения продолжаются политические репрессии. В частности, посторонних лиц заставляют давать ложные показания против него. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, комментируя обыски правоохранителей у ветерана АТО Михаила Маймана.

«Это банальные технологии давления, запугивания и шантажа, хорошо известные со времен Януковича», - считает Палатный.

Он отметил, что эти методы не помогут запугать «УДАР».

«Помочь они могут разве что в уничтожении собственной репутации и доверия граждан, но уж точно не в запугивании политических конкурентов. За окном уже другой год и другое общество - закаленное Майданом, вакцинированное от вранья и дешевых фейков», - отметил Палатный.

Он также подчеркнул, что за такие действия обязательно наступит ответственность - как для заказчиков, так и для исполнителей. И если для первых речь идет больше о политической, то для прокуроров, следователей и судей - вполне реальная, предусмотренная теми кодексами и законами, которыми они должны руководствоваться в своей работе.

«Повтора 2014 года, когда преступники скрылись за границу, не будет. На этот раз избежать наказания не удастся никому: ни заказчикам, ни исполнителям. Это я вам обещаю», - подытожил председатель исполкома «Удара».

Как сообщали СМИ, ветеран АТО Михаил Майман заявил, что покинул Украину из-за давления правоохранителей, которые хотят получить от него показания против мэра Киева Виталия Кличко и председателя исполкома партии «УДАР» Артура Палатного.

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