Зеленский заявил, что ему не нужны Гройсман, Яценюк и Тимошенко

Президент назвал действующий состав правительства "очень неплохим".

Зеленский заявил, что ему не нужны Гройсман, Яценюк и Тимошенко
Фото: скрін трансляції

Президент Владимир Зеленский заявил, что в его команде нет места бывшим премьер-министрам Владимиру Гройсману, Арсению Яценюку и Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 20 мая.

"Людей с мощным опытом, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, с таким опытом людей вы не увидите [в моей команде]", - сказал Зеленский.

Он сказал, что Украина имеет хорошее правительство, но точечные изменения в его составе возможны.

"Я считаю, что у нас очень неплохое правительство. Я считаю, что во время войны, экономического кризиса и ковида они очень неплохо работают", - заявил Зеленский.

Напомним, что Юлия Тимошенко возглавляет оппозиционную Зеленскому партию "Батькивщина", но в начале 2021 года ходили слухи о том, что "Слуга народа" может создать с "Батькивщиной" коалицию.

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