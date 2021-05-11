В мире началась волна дезинформации против Израиля, - посол Джоэл Лион

Дипломат выразил благодарность Украине за понимание реальности ситуации, осуждение ракетных обстрелов и признание права Израиля на самооборону.

В мире началась волна дезинформации против Израиля, - посол Джоэл Лион
Джоель Ліон
Фото: Укринформ

В мире запущена волна дезинформации и фейковых новостей, направленная на то, чтобы возложить на Израиль вину за обострение ситуации в регионе.

Об этом говорится в комментарии Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Украине Джоэла Лиона для LB.ua.

Посол напомнил, что мирные жители городов и деревень на юге Израиля в последние дни подвергаются массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Каждую минуту в сторону Израиля выпускается в среднем три ракеты. Вчера ракеты из сектора Газа поразили дома в Иерусалиме.

"Сейчас в мире продолжается кампания по дезинформации и фейковым новостям, которая направлена на то, чтобы возложить всю вину на Израиль. Но не позволяйте им себя обмануть: вы в Украине хорошо знаете, как поражают, как оружие, фейковые новости и дезинформация", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что до нападения «ХАМАС» Израиль стремился достичь спокойствия в Иерусалиме. В частности, были приняты все меры для предотвращения конфликта или насилия и для обеспечения свободы вероисповедания. Речь идет о переносе слушания Верховного суда по ситуации в палестинском квартале Шейх Джарра, запрете евреям посещать Храмовую гору, изменении маршрута Марша флагов, а затем - отмене мероприятия.

Кроме того, по его словам, Израиль действовал размеренно в ответ на ракеты и запущенные из сектора Газа воздушные шары с зажигательными устройствами, чтобы предотвратить эскалацию.

"Не верьте фейкам: полная ответственность за ситуацию возлагается на террористические организации и на безудержное подстрекательство Палестинской администрации", - подчеркнул дипломат.

Он также выразил благодарность Украине за конструктивную позицию в понимании реальности ситуации, осуждение ракетных обстрелов из сектора Газа на израильские гражданские центры и признание права Израиля на самооборону.

По последним данным, израильский город Тель-Авив подвергся обстрелу ракетами, запущенными из Сектора Газа. В городе раздаются сирены воздушной тревоги.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
На оккупированной Донетчине УАЗ с пьяными боевиками подорвался на собственной противотанковой минеНа оккупированной Донетчине УАЗ с пьяными боевиками подорвался на собственной противотанковой мине
На постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - БакановНа постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - Баканов
Кулеба спрогнозировал РоSSии роль "меньшего партнера" в противостоянии США и КитаяКулеба спрогнозировал РоSSии роль "меньшего партнера" в противостоянии США и Китая
Нидерланды подают против РоSSии иск в ЕСПЧ за сбитый самолет рейса MH17Нидерланды подают против РоSSии иск в ЕСПЧ за сбитый самолет рейса MH17
В Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на ДонбассеВ Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на Донбассе
Украина отмечает День памяти и примиренияУкраина отмечает День памяти и примирения
Глава ВОЗ призвал G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19Глава ВОЗ призвал G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19
Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБОЗеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБО
В Италии спецназ арестовал подозреваемого в боевых действиях против УкраиныВ Италии спецназ арестовал подозреваемого в боевых действиях против Украины
Украина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, - КулебаУкраина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости