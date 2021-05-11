В мире началась волна дезинформации против Израиля, - посол Джоэл Лион

Дипломат выразил благодарность Украине за понимание реальности ситуации, осуждение ракетных обстрелов и признание права Израиля на самооборону.

В мире запущена волна дезинформации и фейковых новостей, направленная на то, чтобы возложить на Израиль вину за обострение ситуации в регионе.

Об этом говорится в комментарии Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Украине Джоэла Лиона для LB.ua.

Посол напомнил, что мирные жители городов и деревень на юге Израиля в последние дни подвергаются массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Каждую минуту в сторону Израиля выпускается в среднем три ракеты. Вчера ракеты из сектора Газа поразили дома в Иерусалиме.

"Сейчас в мире продолжается кампания по дезинформации и фейковым новостям, которая направлена на то, чтобы возложить всю вину на Израиль. Но не позволяйте им себя обмануть: вы в Украине хорошо знаете, как поражают, как оружие, фейковые новости и дезинформация", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что до нападения «ХАМАС» Израиль стремился достичь спокойствия в Иерусалиме. В частности, были приняты все меры для предотвращения конфликта или насилия и для обеспечения свободы вероисповедания. Речь идет о переносе слушания Верховного суда по ситуации в палестинском квартале Шейх Джарра, запрете евреям посещать Храмовую гору, изменении маршрута Марша флагов, а затем - отмене мероприятия.

Кроме того, по его словам, Израиль действовал размеренно в ответ на ракеты и запущенные из сектора Газа воздушные шары с зажигательными устройствами, чтобы предотвратить эскалацию.

"Не верьте фейкам: полная ответственность за ситуацию возлагается на террористические организации и на безудержное подстрекательство Палестинской администрации", - подчеркнул дипломат.

Он также выразил благодарность Украине за конструктивную позицию в понимании реальности ситуации, осуждение ракетных обстрелов из сектора Газа на израильские гражданские центры и признание права Израиля на самооборону.

По последним данным, израильский город Тель-Авив подвергся обстрелу ракетами, запущенными из Сектора Газа. В городе раздаются сирены воздушной тревоги.