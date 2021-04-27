КС Молдовы признал незаконной попытку подконтрольного Додону парламента уволить главу суда

Конституционный суд Молдовы признал незаконной попытку парламента уволить главу суда Домнику Маноле.

Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Парламент Молдовы контролируется социалистической партией (лидер - бывший президент Игорь Додон), которая находится в оппозиции к проевропейскому президенту Майе Санду.

15 апреля Санду получила в Конституционном суде разрешение на роспуск парламента. Судьи постановили, что после отставки правительства Иона Кику парламент дважды не смог избрать нового премьера. Сейчас правительство временно возглавляет министр иностранных дел Аурелиу Чоко.

По Конституции Молдовы, это позволяет президенту подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить досрочные выборы. Санду еще не сделала этого из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в связи с пандемией. Он действует до 30 мая.

В ответ на решение Конституционного суда парламент 23 апреля проголосовал против решения КС и за частичную отмену указа о назначении судьи Домники Маноле. В то же время на должность судьи попытались назначить бывшего прокурора Бориса Лупашко.

На заседания 27 апреля КС Молдовы признал попытку увольнения Маноле и назначения Лупашко неконституционной.

Перед началом заседания также стало известно, что Лупашко из-за возмущений в обществе вообще отказался от мандата судьи КС Молдовы.

Последние выборы в парламент в Молдове состоялись в 2019 году.