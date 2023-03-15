Сенатори США від обох партій тиснуть на главу Пентагону щодо відправки F-16 в Україну — POLITICO

Група сенаторів США від обох партій вимагає від Пентагону більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну. Зокрема, про це йдеться у листі восьми сенаторів до міністра оборони США Ллойда Остіна, який отримало видання POLITICO .

Війна РФ проти України «зараз перебуває на критичному етапі», пишуть сенатори, стверджуючи, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення Москви триває вже другий рік.

«Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання надання Україні літаків F-16», - написали сенатори.

На їхню думку, це була б значна допомога, яка могла б змінити ситуацію на полі бою.

Ініціатором листа виступив сенатор від Демократичної партії Марк Келлі (штат Арізона).

Сенатори звернулися до Остіна з проханням до кінця тижня надати їм оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Серед запитань, які поставили законодавці, - наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю, і звідки можуть бути отримані винищувачі F-16 у разі схвалення відправки - з нового виробництва або з наявних запасів. Вони також цікавилися оцінкою військових щодо впливу F-16 на війну і того, як швидко українські пілоти зможуть навчитися керувати винищувачами.

Група сенаторів привітала повідомлення про те, що двоє українських пілотів прибули до США для оцінки навичок ведення бойових дій на базі Національної гвардії Морріс Ейр в Тусоні, що вони назвали «критичним кроком у визначенні» їхньої готовності до польотів на F-16.

Під листом також підписалися демократи Таммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико і Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.

Двопартійні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати адміністрацію президента США Джо Байдена передати F-16 або посприяти іншим країнам у відправці їх в Україну, були підкріплені такими оцінками, як думка головнокомандувача збройними силами США і НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі. Минулого місяця на Мюнхенській конференції з безпеки Каволі заявив законодавцям, що надання новітніх озброєнь, в тому числі літаків F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність України.

Але вищі цивільні посадовці, в тому числі Байден і радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, кажуть, що винищувачі не є нагальною потребою на полі бою, порівняно з іншими засобами.

Керівник політичного департаменту Пентагону Колін Каль також підтримав позицію адміністрації, заявивши минулого місяця в Комітеті з питань збройних сил Палати представників, що найоптимістичніший графік поставки старих F-16 складе приблизно 18 місяців, в той час як виробництво нових літаків може зайняти від трьох до шести років.

«Це пріоритет для українців, але він не входить до трійки їхніх головних пріоритетів. Їхніми головними пріоритетами є системи протиповітряної оборони, артилерія і вогневі засоби, про які ми говорили, а також бронетехніка і механізовані системи», - сказав Каль.

Лист Сенату слідує за двопартійними зусиллями в Палаті представників, очолюваними демократом від штату Мен Джаредом Голденом, щоб переконати Байдена передати Києву F-16 або аналогічні літаки.