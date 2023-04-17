ООН призупиняє роботу в Судані через загибель своїх працівників

У Судані загинуло троє працівників організації.

Через спробу військового перевороту в Судані 15 квітня загинула щонайменше 61 людина, серед яких троє співробітників Організації Об’єднаних Націй. Про смерть працівників ООН повідомила директор Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) Сінді Маккейн, інформує пресслужба організації, інформує ZN.ua .

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За її словами, троє співробітників ООН загинули у Кабкабії, що у штаті Північний Дарфур. Ще двоє працівників ВПП дістали поранення.

Крім того, під час перестрілки у міжнародному аеропорту Хартума у суботу, 15 квітня, також було пошкоджено літак Служби гуманітарних авіацій ООН , що серйозно вплинуло на роботу ВПП, йдеться у заяві.

"Загрози нашим командам унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання критично важливої роботи ВПП. Поки ми аналізуємо зміну ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово призупинити всі операції в Судані. ВПП прагне допомагати суданському народу, який зіткнувся з гострою нестачею продовольства, але ми не можемо виконувати свою роботу з порятунку життів, якщо безпека наших команд та партнерів не гарантована", - йдеться в заяві.