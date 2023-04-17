Переворот у Судані: щонайменше 25 людей загинули

Поранених – майже дві сотні.

У ніч на неділю, 16 квітня, стало відомо, що в результаті зіткнень між Збройними силами Судану і Силами швидкого реагування (СБР), які спробували захопити владу у країні, щонайменше 25 людей загинули і 183 людини поранено. Про це повідомляє CNN з посиланням на Центральний медичний комітет Судану, інформує ZN.ua.

Переворот у Судані: щонайменше 25 людей загинули

"Щонайменше 25 людей загинули і 183 отримали поранення в результаті зіткнень воєнізованого угрупування з армією Судану в суботу", – повідомило видання.

Нагадаємо, Головне воєнізоване угрупування Судану – Сили швидкого реагування (СБР) – заявило, що захопило президентський палац, резиденцію командувача армії, аеропорти в Хартумі, Мероу та Ель-Обейді. Під час боїв в аеропорту столиці Судану Хартума загорівся Літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp. В авіакомпанії SkyUp запевняють, що 36 її співробітників, які працюють у Судані, наразі перебувають у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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