МЗС вживає заходи для евакуації українців із Судану — Ніколенко

Сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну.

Міністерство закордонних справ, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства вживають активні заходи для евакуації українців із Судану, заявив речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook , інформує ZN.ua .

© Олег Ніколенко/facebook

"Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами", - наголосив Ніколенко.

За його словами, більше деталей про евакуацію повідомлять, щойно це буде безпечно для громадян.

Для отримання консульської допомоги громадяни України в Судані можуть звертатися до посольства України в Єгипті, почесного консульства України в Хартумі або МЗС України.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулася третя за останні п’ять років спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в столиці країни - Хартумі - та інших ключових містах. RSF виступає за встановлення в країні демократії.

Внаслідок бойових дій в Судані загинуло вже близько 100 людей, ще кілька сотень зазнали поранень.