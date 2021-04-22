Судье Санину из ОАСК назначили залог 227 тысяч гривен

Он фигурирует в деле о "пленках Вовка".

Судье Санину из ОАСК назначили залог 227 тысяч гривен
Фото: zib.com.ua

Высший антикоррупционный суд в четверг, 22 апреля, избрал меру пресечения судье Окружного административного суда Киева Борису Санину.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС и общественная организация "Центр противодействия коррупции".

Санин - фигурант уголовного дела о попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. В ней же фигурирует глава ОАСК Вовк, бывший руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и еще несколько судей и адвокатов.

Об избрании меры пресечения Санину просила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Судья ВАКС удовлетворил это ходатайство частично - судье назначили залог в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это 227 тыс. гривен.

На подозреваемого также возложили дополнительные обязанности: прибывать к прокурорам, следственному судье, суду по первому требованию; сообщать прокурору, суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении.

Срок действия обязанностей - до 22 июня 2021 года.

К подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения, если он не будет выполнять возложенные на него обязанности.

Напомним, что Санин известен как "судья, запретивший Майдан".

30 ноября 2013 года, в день разгона студенческого Майдана, Богдан Санин в ответ на иск Киевгосгорадминистрации принял решение запретить массовые акции в центре Киева с 1 декабря по 7 января 2014 года. Это решение стало формальным оправданием для нескольких попыток штурма Майдана.

В апреле 2014 года решение Санина отменил Высший административный суд, но, несмотря на это, Высший совет правосудия отказался его уволить.

Сейчас Санин работает в ОАСК судьей-спикером.

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