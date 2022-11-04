Голова ОАСК сім разів ігнорував засідання ВАКС – його вирішили привести туди примусово

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) постановив примусово привести на засідання 18 листопада обвинуваченого голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, оскільки сьогодні він сьомий раз проігнорував засідання щодо «плівок ОАСК», повідомляє Центр протидії корупції.

Разом із Вовком під санкцію примусового приводу потрапили судді Євгеній Аблов, Ігор Качур та Ігор Погрібніченко.

До судді Олексія Огурцова примусовий привід не застосовували: він не з'явився на сьогоднішнє засідання у зв'язку з госпіталізацією.