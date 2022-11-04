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2022-11-04
Голова ОАСК сім разів ігнорував засідання ВАКС – його вирішили привести туди примусово
Чергове засідання призначили на 18 листопада.
© Юлія Вебер/«Бабель»
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) постановив примусово привести на засідання 18 листопада обвинуваченого голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, оскільки сьогодні він сьомий раз проігнорував засідання щодо «плівок ОАСК»,
Разом із Вовком під санкцію примусового приводу потрапили судді Євгеній Аблов, Ігор Качур та Ігор Погрібніченко.
До судді Олексія Огурцова примусовий привід не застосовували: він не з'явився на сьогоднішнє засідання у зв'язку з госпіталізацією.
Анастасія Дейна, ZN.ua