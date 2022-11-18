Голова ОАСК вперше з’явився на засідання ВАКС: Вовк сім разів ігнорував суд

На минулому засіданні суд виніс рішення про примусовий привід підсудних, інформує ZN.ua.

Голова ОАСК вперше з’явився на засідання ВАКС: Вовк сім разів ігнорував суд
Вовк нарешті з’явився до суду
© Юлія Вебер/«Бабель»

Сьогодні о 9:15 ранку розпочалося чергове засідання Вищого антикорупційного суду України у справі «плівок ОАСК». На минулому засідання суд виніс ухвалу про примусовий привід підсудних, які уникали попередніх судових засідань. Першим із тих, хто «ухиляється», до початку засідання прибув підсудний - суддя Ігор Качур. Його адвокат прогнозовано заявив відвід одного із суддів. Його підтримали підсудні (також судді ОАСК) Богдан Санін та Володимир Келеберда. Судді пішли до дорадчої кімнати для винесення рішення щодо відведення. У перерві з'явилися підсудні Павло Вовк та Ігор Погрібніченко, які раніше не були на засіданнях. Також прийшов їх колега по ОАСК – суддя Євгеній Аблов. З’явились всі, окрім підсудного – судді Олексія Огурцова, його адвокат сказав, що з він з поважної причини відсутній і документи надасть.

Зараз можна з впевненістю сказати, що у багатостраждальному судовому процесі у справі «плівок Вовка» є певний прогрес, адже з’явився графік засідань і підсудні почали вперше з’являтись у залі суду.

Як стало відомо ZN.UA судові засідання у Вищому антикорупційному суді України по «справі Вовка» заплановані на:

  • 18.11.2022 о 09.00
  • 29.11.2022 об 11.30
  • 09.12.2022 о 14.00
  • 21.12.2022 о 13.00
  • 09.01.2023 о 16.00
  • 11.01.2023 о 08.30
  • 16.01.2023 о 16.00
  • 18.01.2023 о 08.30
  • 23.01.2023 о 16.00
  • 25.01.2023 о 08.30
  • 30.01.2023 о 16.00
  • 01.02.2023 о 08.30


Артем Руденко, ZN.ua





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