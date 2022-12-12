Пропозицію Зеленського про ліквідацію ОАСК блокують здебільшого «слуги»: список

Внесений до парламенту як невідкладний президентом Володимиром Зеленським у квітні 2021 року законопроект №5369 «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва» уже двадцять місяців блокують до розгляду депутати саме із президентської фракції «Слуга народу».

Як зазначив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, законопроект завис на рівні комітету з правової політики, і в цьому винні конкретні депутати цього комітету:

Денис Маслов, голова комітету, СН

Роман Бабій, СН

Валерій Божик, СН

Олександр Васюк, СН

Володимир Ватрас, СН

Анатолій Гунько, СН

Сергій Демченко, СН

Максим Дирдін, СН

Іван Калаур, СН

Михайло Новіков, СН

Павло Павліш, СН

Руслан Князевич, ЄС

Микола Стефанчук, СН

Ігор Фріс, СН

Олег Макаров, Голос

Василь Німченко, ОПЗЖ

Олександр Пузанов, ОПЗЖ

Сергій Власенко, Батьківщина

Сергій Соболєв, Батьківщина

Дмитро Шпенов, позафракційний

«Саме ці люди, більшість з яких “слуги”, несуть відповідальність за те, що 20 місяців ОАСК продовжує блокувати реформи і виносити неправосудні рішення, вигідні росіянам та корупмантам. Інтереси цих груп завжди збігаються», - вказав Шабунін.

Він нагадав, що для розгляду законопроекту в Раді потрібні голоси одинадцяти членів комітету, при цьому у «Слуги народу” в комітеті є чотирнадцять представників.

Водночас у жовтні 2021 Володимир Зеленський пояснював затягування із законопроєктом тим, що його “відкладають впливові люди”.

«Невже для Зеленського досі залишився хтось більш впливовий, хто не дає йому вирішити питання ОАСК (що давно вже стало питанням національної безпеки)?», - поставив риторичне питання антикорупціонер.