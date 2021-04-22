Турчинов: Окружению Путина больше всего подходит образ киплинговских «бандерлогов»

«Решения в этой стране принимает только один человек, а все остальные должны их выполнять, несмотря на их неадекватность».

Сегодня в РоSSии принимает решения один человек, адекватность которого под большим вопросом. Об этом сказал экс-глава Верховной Рады Украины, и.о. Президента Украины в 2014 году Александр Турчинов в эфире «5 канала».

По его словам, все считали, что в своем послании к Федеральному Собранию Путин скажет нечто принципиально новое, «исходя из той ситуации, которую он сам искусственно создал у украинских границ и в мире в целом, но опять прозвучали абстрактные угрозы непонятно кому и всем одновременно».

"Говоря об аналогии с произведением Киплинга, которую предложил хозяин Кремля, окружению Путина более всего подходит образ «бандерлогов», выполняющих любое указание своего неадекватного короля обезьян", - сказал Турчинов, объяснив, что реалии внешней и внутренней политики РоSSии сегодня таковы, «что решения в этой стране принимает только один человек, а все остальные должны их выполнять, несмотря на их неадекватность».

Турчинов отметил, что в РоSSии уже далеко не авторитарная, а тоталитарная система власти, "которая сегодня является реальной опасностью для мира".

"Путин начинает наглеть, когда видит слабость оппонентов, поэтому его нынешней демонстративной агрессивности надо противопоставить не пустой пиар, а реальную силу и единство нашей страны", - резюмировал Турчинов.

Напомним, в послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предостерег мир от перехода красных линий в отношении РоSSии. По его словам, РоSSия хочет иметь хорошие отношения со всем мировым сообществом, но постоянно сталкивается с хамством.

"То тут, то там цепляют РоSSию, а вокруг них, как вокруг Шерхана, крутятся мелкие "табаки". Все как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена", - сказал Путин.