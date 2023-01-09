Помста Росії за історичні образи: NYT розповіла про добровольців ЗСУ з колишніх радянських республік
Серед тисяч іноземних громадян, які воюють в Україні, є чеченці, грузини, азербайджанці, білоруси, кримські татари та представники інших тюркомовних груп, інформує
В лавах ЗСУ, крім самих українців, воюють іноземні добровольці. Серед них є представники колишніх радянських республік – азербайджанці, грузини, білоруси, кримські татари. Видання
Як пише видання, всі ці народи мають власну історію протистояння Москві та керівництву президенту Владіміру Путіну.
«Ми бачили, що відбувається, – сказав Муслім Мадієв, заступник командира чеченського батальйону. – Україні не бракує чоловіків, але ми повинні приєднатися і бути частиною цієї війни».
Багато добровольців уже жили чи були на заробітках в Україні, або ж шукали притулку від політичного гніту на батьківщині. Деяким з них довелося добиватися віз та посвідок на проживання, а бажання долучитися до боротьби викликало підозри в українських чиновників і командирів, які побоюються диверсантів.
Мадієв – ветеран двох воєн у Чечні проти Москви, був соратником Джохара Дудаєва, колишнього радянського генерала, який очолював спробу Чечні отримати незалежність від Росії в 1990-х роках. Вигнаний з Чечні він оселився в Україні у 2016 році.