Помста Росії за історичні образи: NYT розповіла про добровольців ЗСУ з колишніх радянських республік

Серед тисяч іноземних громадян, які воюють в Україні, є чеченці, грузини, азербайджанці, білоруси, кримські татари та представники інших тюркомовних груп, інформує ZN.ua.

Помста Росії за історичні образи: NYT розповіла про добровольців ЗСУ з колишніх радянських республік
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

В лавах ЗСУ, крім самих українців, воюють іноземні добровольці. Серед них є представники колишніх радянських республік – азербайджанці, грузини, білоруси, кримські татари. Видання The New York Times опублікувало статтю про цих людей.

Як пише видання, всі ці народи мають власну історію протистояння Москві та керівництву президенту Владіміру Путіну.

«Ми бачили, що відбувається, – сказав Муслім Мадієв, заступник командира чеченського батальйону. – Україні не бракує чоловіків, але ми повинні приєднатися і бути частиною цієї війни».

Багато добровольців уже жили чи були на заробітках в Україні, або ж шукали притулку від політичного гніту на батьківщині. Деяким з них довелося добиватися віз та посвідок на проживання, а бажання долучитися до боротьби викликало підозри в українських чиновників і командирів, які побоюються диверсантів.

Мадієв – ветеран двох воєн у Чечні проти Москви, був соратником Джохара Дудаєва, колишнього радянського генерала, який очолював спробу Чечні отримати незалежність від Росії в 1990-х роках. Вигнаний з Чечні він оселився в Україні у 2016 році.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Блок рекламы


Похожие новости
У Росії помер розробник крилатих ракет "Калібр"У Росії помер розробник крилатих ракет "Калібр"
Пєсков не дав конкретної відповіді на питання про нову хвилю мобілізації в РосіїПєсков не дав конкретної відповіді на питання про нову хвилю мобілізації в Росії
Черговий військкомат спалахнув у Росії, відео з місця: "перед підпалом бачили..."Черговий військкомат спалахнув у Росії, відео з місця: "перед підпалом бачили..."
Пропаганда забрехалась: навіть у Росії не повірили в «удар відплати» за Макіївку – ISWПропаганда забрехалась: навіть у Росії не повірили в «удар відплати» за Макіївку – ISW
В ISW оцінили можливості Росії продовжувати обстріли енергосистеми УкраїниВ ISW оцінили можливості Росії продовжувати обстріли енергосистеми України
Настав час готуватися до розпаду Росії — Foreign PolicyНастав час готуватися до розпаду Росії — Foreign Policy
Дії Росії затягують війну та унеможливлюють переговори — речник ЕрдоганаДії Росії затягують війну та унеможливлюють переговори — речник Ердогана
У центрі Маріуполя зник прапор Росії: фотоУ центрі Маріуполя зник прапор Росії: фото
США ввели додаткові санкції проти іранців за постачання дронів РосіїСША ввели додаткові санкції проти іранців за постачання дронів Росії
У будівлі МЗС РФ пожежа, спрацювала сигналізація: Захарова розповіла подробиціУ будівлі МЗС РФ пожежа, спрацювала сигналізація: Захарова розповіла подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости