Український художник влучно зобразив темну сутність РПЦ та Путіна у вигляді монстрів

Український художник зі Львова під ніком Vague Sadan, яки раніше влучно показав головні "цінності" російських мародерів, цього разу порадував прихильників своїми новими роботами. Він створив унікальні ілюстрації, за допомогою яких висміяв Російську православну церкву, яка підтримує напад РФ на Україну, та зобразив кремлівського диктатора Путіна таким, яким він є насправді.

Знімки художник опублікував на сайті Art Station, а також поділився деталями про них. Єпископа Російської православної церкви патріарха Кирила митець зобразив злочинцем. Люди, які підкорюються йому, намальовані без очей, із закритим ротом, без права висловити свою думку. На задньому плані автор зобразив портрет Гітлера, інформує Апостроф.

Фото: artstation.com

"Російська православна церква підтримує вторгнення Росії в Україну. Патріарх Кирило офіційно благословив це вторгнення. Що й не дивно, якщо знати її історію... В основному Російська Православна Церква є частиною ФСБ", - говориться у підписі до знімків.

Фото: artstation.com
Фото: artstation.com
Фото: artstation.com

Кремлівського диктатора художник намалював зі зброєю в руках, короною на голові, на якій видніється зловісний символ рашистів Z, а замість одягу у президента РФ російський прапор. Він сидить на міфічному двоголовому створінні, на грудях у диктатора видніються два татуювання – портрети Леніна і Сталіна.

Фото: artstation.com

"Мені не потрібно це пояснювати. Ви знаєте, про що йдеться", - написав Vague Sadan.

Фото: artstation.com
Фото: artstation.com

Vague Sadan (справжнє ім\'я - Василь Паляниця) - український художник, скульптор. Народився у 1985-му на Хмельниччині. Закінчив Львівську національну академію мистецтв за спеціальністю "реставрація творів мистецтва". Останніми роками займається 3D-моделюванням в ігровій та кіноіндустрії. Живе і працює у Львові.

Монстри, яких створює Садан, за своєю естетикою схожі на Чужого та інші роботи швейцарського художника Ганса Рюді Ґіґера. Усі ці істоти населяють вигаданий світ Саданія - щось середнє між зоопарком та заповідником. Сам автор свою творчість називає мистецтвом потворного, вважаючи її занадто маргінальною для локальної аудиторії. Зараз, в період війни в Україні, створіння художника стали зрозумілими й актуальними в Україні.

"Навіть Великі Древні підтримують Україну. А ти?" (2022)
Фото: instagram.com/sadan_vague

"Зараз мені складно займатися творчістю, тому що думки з самого ранку й до пізньої ночі зайняті війною. Перше, що я роблю після пробудження, - читаю новинні телеграм-канали. Ці новини та думки про війну особливо паралізували в перші тижні. Я навіть від кількох проєктів відмовився, бо був не в змозі щось творити. Найбільш критичний момент стався, коли з’явилися всі ті жахливі подробиці звірств на Київщині. Напевне, тоді я вперше заплакав. Але разом із тим після прийшло розуміння, що попри все треба продовжувати працювати й допомагати нашій армії та державі, наскільки це можливо. Не можна дозволити цим дикунам перемогти", - розповідав Sadan журналістам.


Любов Блажко, Апостроф





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